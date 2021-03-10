不一樣的食農體驗 淡水國小種香料做飯糰

淡水國小美術班學生在校園中種植香草，並且將這些香草製成茶包義賣幫助國際貧弱兒童，而日前更帶著來自越南香料，作為四月份無添加料理的手作春天飯糰的食材，要學會大自然的豐富及體會媽媽備餐的辛勞與趣味，打造出不一樣的食農教育體驗。

淡水國小過去除了種香草植物，製成茶包義賣助貧童之外。學校更期待學生，從最基本的三餐開始，能夠吃的健康，更能學會體會親手製作，將身邊的植物都能入菜，既營養又健康美味，並不需要化學添加物或重口味醬料，因此學校安排了種植紫蘇，作為四月份無添加料理的手作春天飯糰的食材。

淡水國小校長吳惠花表示，這些植物都是非常天然，當作食材料理，不用化學添加，未來也會與學校課程銜接做成飯團，成為學生最好的食農教育。

這次學校邀請到淡水重建街香草街屋的蔡以倫老師，他表示，這次挑選了幾項可以製作越南手卷的香草食材來栽種，有越南香菜、香蘭 瑞士薄荷等等，都是適合缺乏光照的環境，讓學生接觸如何種植異國的香料，並且加入生活食材的應用。從操作中學會大自然的豐富及體會媽媽備餐的辛勞與趣味，打造出不一樣的食農教育體驗。