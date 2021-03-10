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台中全國首創教師「帶職帶薪」進修 6名入選教師出爐

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市全國首創「獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，經專業評選委員三階段評選，有6名教師脫穎而出獲一學期「帶職帶薪」國內外進修機會。獲獎的績優教師分別是惠文高中吳彥慶、立人國小羅久芳、龍海國小李義評、台中女中劉承珏、大新國小林妙穗及東光國小翁嘉穗。記者喻文玟／攝影
台中市全國首創「獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，經專業評選委員三階段評選，有6名教師脫穎而出獲一學期「帶職帶薪」國內外進修機會。獲獎的績優教師分別是惠文高中吳彥慶、立人國小羅久芳、龍海國小李義評、台中女中劉承珏、大新國小林妙穗及東光國小翁嘉穗。記者喻文玟／攝影

台中市全國首創「獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，去年公告後在教師界引起迴響，經專業評選委員三階段評選，包含書面審查、實地訪視、觀課，全市有6名教師脫穎而出，獲得一學期「帶職帶薪」國內外進修機會。獲獎的績優教師分別是惠文高中吳彥慶、立人國小羅久芳、龍海國小李義評、台中女中劉承珏、大新國小林妙穗及東光國小翁嘉穗。

台中市長盧秀燕今天頒獎肯定「教育先驅」勉勵大家進修後把好的教育經驗帶回來，帶進校園、帶給學生。中小學教師是教育的基石，只要教師願意進修，願意增進自己的創新能力，市府全力協助。她說，希望教師全時進修時，不要有壓力，帶著開放心態出去學習，把好的教育經驗帶回來、帶給學生。

教育部前部長吳清基表示，教育是人類的希望，一個城市的首長重視教育，更是重中之重，感謝盧市長對教育的投入，能夠有此創舉，將是教育的典範。

台中市教育局長楊振昇表示，市府委請台北市立大學教授吳清山團隊進行為期1年研究，擬定此計畫，今年是第一年有22名教師報名，評選依計畫內容聘請具代表性的專家學者、家長、校長、教師及教育局等代表組成評選小組，透過嚴謹三階段評選，包含書面審查及實地訪視、觀課，以及校內行政、同儕教師、學生與家長訪談，最終選出6位績優教師。

惠文高中吳彥慶是特教老師，他擔任國際教育組長1年多，有業界工作經驗，讓他在推動國際教育事務上有與眾不同的視野及貢獻，讓學校能喊出「中產階級也能享有國際教育資源，實現出國夢想！」充滿力量的口號。這次計畫申請到加拿大「移地進修」國際教育課程，要吸取國外的國際教育經驗，但目前有新冠肺炎疫情，他表示，願意接受加國各種防疫要求，希望能順利出國完成計畫。

這次評選門檻有一項必須任教滿7年，入選的台中女中教務主任劉承珏是年資最淺者。她是地科老師去年接下繁忙的行政工作，仍堅持教學，帶學生從事各項科教創新活動，讓評選委員們讚嘆：「如果我高中遇到這麼厲害的地科老師，我會選自然組就讀！」

立人國小老師羅久芳結合生活題材，帶領學生進入數學的邏輯空間概念，並引導科技融入教學課堂活動，也辦理數學研習營，她期待以優質的數學課程帶動全校競爭力。龍海國小教學組長李義評，多年來默默耕耘於海線科學教育，他「無伐善及無施勞」的謙虛好學不倦態度，獲得全校內外及評選委員一致好評。兩位國小老師都在數學及自然領域中提出STEAM課程教學模式，希望未來以此提升整體教育品質。

大新國小輔導主任林妙穗注重教師心理健康，在校內辦理正念滋養課程，是老師及學生重要的心靈諮詢支柱，她溫柔的教學風格讓學生如沐春風，暱稱她「妙老師」。東光國小衛生組長翁嘉穗有高超的音樂教學底蘊，多年來帶領學生從事戲劇公益表演，是藝術融入生命及環境教育的最佳典範。

楊振昇表示，這次入選的老師剛好都有擔任行政職，在繁重的行政之下仍堅持自己的教育理念，讓評委刮目相看。獲選教師可依送審研究計畫進行公假一學期帶職帶薪之進修研究，研究方式及地點由教師自主規劃，所留教師缺額由教育局核與學校代理代課費用，研究期間教師帶職帶薪，其餘經費由教師自理。

教育局 台中市 觀課

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