教室變大變新了 信勢國小新建樂群樓今啟用

新竹縣湖口鄉信勢國小第二棟教學大樓建築及設備都已老舊，為避免影響學童安全，決定拆除重建，新建教學大樓「樂群樓」提供26間普通教室以及7間地下室，今天舉行落成啟用典禮，提供學生優質的學習環境。

縣長楊文科表示，近年湖口地區人口快速成長，尤其是湖口王爺壟都市重劃區，人口數也突破7萬9000人，信勢國小樂群樓完工後，可解決教室空間不足問題及提升教育環境品質；未來縣府與鄉公所也將持續為湖口鄉各項建設一起努力，讓年輕人沒有後顧之憂。

信勢國小舊教學大樓已使用30年，建築老舊，新教學大樓重建工程拆除原本的18間教室，歷時2年多時間完成規畫設計、工程興建及使用執照取得，工程總經費約1億2600百多萬元，為地下1層、地上4層的建築，共有普通教室26間和8間廁所及7間地下室。