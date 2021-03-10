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國二兒成績優秀 不想補數學竟遭爸嗆「送去做工」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽不捨小兒子只因不想補數學，就被爸爸嗆「送去做工」。 圖／pixabay
一名媽媽不捨小兒子只因不想補數學，就被爸爸嗆「送去做工」。 圖／pixabay

子女教育問題常是家庭爭執的原因，特別是夫妻之間觀念不同時更容易冒火花。一名媽媽上網抱怨老公對兒子教育問題敷衍應對，隨口一句幹話引爆她的怒火，過程引發網友熱烈討論。

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」抱怨，稍早讀國二的小兒子向她表達不想補習數學的意願，決定買參考書在家自修就好，她便傳訊告知老公，沒想到老公竟回「送去做工好了」，讓她一秒爆怒「有病嗎」！因為當初大兒子國三時也未完全依靠補習班升學，高中三年更是靠自己取得能進國立大學的學測成績，而小兒子的成績比大兒子國中時更好，只是不想補數學就被嗆「送去做工」？

她表示，其實並沒有覺得「做工」不好，但老公的思維仍認為做工是不會讀書的人做的事，加上兩人在大兒子國三時也曾因是否要補習的問題起過爭執，這次又發生類似的事情，她才會這麼生氣。

事關教育問題，不少網友加入討論，有的人認為老公講幹話，也有人覺得媽媽太容易激動，試圖緩頰「我覺得你老公這句應該只是開玩笑回應妳」、「你隊友只是開玩笑語氣，屬於白目行為」、「我覺得隊友的回應很幽默餒」。

多數人則認為小朋友很棒，知道自己需要什麼，「孩子願意自讀比什麼都強」、「兒子好貼心，懂得省錢」、「成績有達標不想補習很好阿！可以省一筆不小的開銷」、「可以請教妳怎麼讓小孩專心，不補習也可以成績很好嗎」、「我兒子從來也沒補習，現在高一，半工半讀也是全班第二，為什麼一定要補習啊」。

升學 學測 補習

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