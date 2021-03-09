全國學生表演藝術類團體賽停辦 基隆32組學生難掩失落
高中籃球聯賽（HBL）總冠軍賽吸引萬人入場觀賽，反觀全國學生表演藝術類競賽團體組競賽考量防疫取消，教育部被批評雙重標準。基隆市有32組學生團體取得全國賽資格，未能站上全國賽舞台難掩失落；但也有家長認為安全起見，不辦也沒關係。
教育部今年1月25日宣布全國學生表演藝術類競賽停辦團體賽，引發具參賽資格家長、學生不滿。教育部2月20日再邀學者專家討論，仍決議團體賽「停止辦理」。民眾黨籍立委賴香伶今天召開記者會，要求教育部重新評估團體賽在這學期復辦可行性。
基隆市學生音樂比賽暨師生鄉土歌謠比賽已落幕，團體賽共有19所學校32個團體取得全國賽資格。
基隆市長樂國小直笛合奏參加市賽多年，這學年首度取得全國賽資格，師生還在討論如何加強排練，沒想到傳來教育部停辦團體賽消息，難掩失落。校長林維彬說，學生少了全國賽舞台很可惜，目前規畫在辦招生活動時，安排直笛合奏表演。
基隆市成功國中有3個團體取得全國賽資格，校長張志明說，或許去年已停辦，今年停辦消息的衝擊一些，但少了一次展現所學的比賽機會，學生當然覺得失落，但學生和家長都知道受疫情影響，考量安全才停辦，逐漸釋懷。
109學年度基隆市學生音樂比賽暨師生鄉土歌謠比賽，取得全國賽資格項目和學校如下：
國樂合奏：五堵國小、百福國中
絲竹室內樂合奏：中興國小、東信國小、銘傳國中、安樂高中附設國中
行進管樂：中山高中附設國中
管樂合奏：建德國小、中正國中、建德國中
打擊樂合奏：仙同國小、建德國中、基隆高中。
管弦樂合奏：成功國小、基隆高中
弦樂合奏：建德國小、仁愛國小、成功國中。
銅管五重奏：建德國中
銅管四重奏：成功國中、基隆高中
鋼琴三重奏：成功國中、基隆高中
直笛合奏：長內國小、碇內國中
同聲合唱：暖西國小
女聲合唱：建德國中
師生鄉土歌謠客家語系：碇內國小、碇內國中
師生鄉土歌謠閩南語：暖西國小、仁愛國小
師生鄉土歌謠原住民語系：碇內國小
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