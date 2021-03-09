全國學生表演藝術類團體賽停辦 基隆32組學生難掩失落

高中籃球聯賽（HBL）總冠軍賽吸引萬人入場觀賽，反觀全國學生表演藝術類競賽團體組競賽考量防疫取消，教育部被批評雙重標準。基隆市有32組學生團體取得全國賽資格，未能站上全國賽舞台難掩失落；但也有家長認為安全起見，不辦也沒關係。

教育部今年1月25日宣布全國學生表演藝術類競賽停辦團體賽，引發具參賽資格家長、學生不滿。教育部2月20日再邀學者專家討論，仍決議團體賽「停止辦理」。民眾黨籍立委賴香伶今天召開記者會，要求教育部重新評估團體賽在這學期復辦可行性。

基隆市學生音樂比賽暨師生鄉土歌謠比賽已落幕，團體賽共有19所學校32個團體取得全國賽資格。

基隆市長樂國小直笛合奏參加市賽多年，這學年首度取得全國賽資格，師生還在討論如何加強排練，沒想到傳來教育部停辦團體賽消息，難掩失落。校長林維彬說，學生少了全國賽舞台很可惜，目前規畫在辦招生活動時，安排直笛合奏表演。

基隆市成功國中有3個團體取得全國賽資格，校長張志明說，或許去年已停辦，今年停辦消息的衝擊一些，但少了一次展現所學的比賽機會，學生當然覺得失落，但學生和家長都知道受疫情影響，考量安全才停辦，逐漸釋懷。

109學年度基隆市學生音樂比賽暨師生鄉土歌謠比賽，取得全國賽資格項目和學校如下：