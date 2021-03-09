改造美學風！ 秀峰高中圖書館像誠品書局

汐止區秀峰高中是汐止各圖書館中藏書量最多的，而為了與社區共享，也申請了教育部經費將圖書館進行改造，現在改造進入尾聲，新北市議員張錦豪也到圖書館關心，直誇就像到「誠品書局」一樣，預計下個月開幕，假日就能接受民眾申請，也能進到學校的圖書館看書。

秀峰高中校長蔡春來表示，秀峰高中圖書館成立到現在有22年，雖然功能是沒有問題，不過我們希望讓學生能夠喜歡上這個地方、留連圖書館，我們必須做改造，剛好教育部有一個社區同讀站的申請案，我們花了很多的時間去寫這個計劃書，也獲得教育部最高的補助款280萬改造圖書館，那這個圖書館除了可以讓秀峰高中同學使用。

另外，也可以提供汐止區的民眾在假日的時候可以到秀峰高中這邊來閱讀書籍，我們學校的藏書是汐止區單一學校藏書最多的地方，也會陸陸續續採購新書，在今年教育部的新書採購來說，我們獲得超過50萬的補助，這些新書將來來講都是非常棒的。

市議員張錦豪說，秀峰高中圖書館跟我們以前看到的完全不一樣，來到裡面的感覺好像來到誠品書局，這樣的美學概念可以讓學生更喜歡來到圖書館，尤其校長也說這裡有58000多本的藏書，也是汐止最大的一個圖書館，未來除了給國中、高中部學生使用，社區民眾也能來共享，真的很好。