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會考生活英語／【商務篇】 外送服務

聯合新聞網 / 致理科技大學陳超明講座教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

1. sandwich [ˋsændwɪtʃ ] n. 三明治（國中基本1200字）

2. deliver [ dɪˋlɪvɚ ] v. 遞送、傳送、運送（國中挑戰800字）

★實用字詞

1. delivery service 運送服務

2. on weekday(s) 在平日時、非假日時

This is an advertisement about a restaurant’s lunchtime delivery service.

這是餐廳有關午餐外送服務的廣告。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

Starting this month,／we are launching／a lunchtime delivery service.

自本月起，／我們將展開／午餐外送服務。

動手做做看：將長句分成短字詞

And we deliver from 11:00 A.M. to 2:30 P.M. on weekdays.

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. What will ABC Sandwiches deliver?

(A) Breakfast

(B) Lunch

(C) Dinner

2. When will the delivery begin?

(A) Last month

(B) This month

(C) Next month

3. When is the service available?

(A) On weekdays

(B) On weekends

(C) Every day

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

And we deliver／from 11:00 A.M. to 2:30 P.M.／on weekdays.

我們提供外送／中午11點到下午2點半／在平日時。

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (B) 2. (B) 3. (A)

考題 會考 國中會考生活英語

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