每一植穴種豆3顆？青農解密螺陽國小學童長知識了　

台灣今年少雨缺水，彰化縣北斗鎮螺陽國小農園改種大豆，今天301名學童扮演半日小農夫，14班各負責一畦，小朋友下田翻土播種，每個植穴放3顆黃豆或黑豆，從4月起上課兩個月，預期6月採收後磨製豆漿等食品，品嘗辛苦耕耘成果。

螺陽國小農園曾種水稻、玉米、地瓜等農作物，第一次改種豆子。各班小朋友參加「魔力豆豆作業組」課程，拿小鏟子鬆土，青農「田野勤學」陳光鏡和北斗鎮農會四健會輔導員指導種豆，適度掩埋，不易被野鳥輕易啄食，今天澆了水，一周後再澆水。

「俗語說，種豆得豆。」陳光鏡告訴學童，大豆是節水農作物，生長期約三個月，大概澆水4次就夠了，學童觀察種子長出幼苗、長大、開花、結莢到採收，記錄每一個過程，豆子磨製豆漿等食品，把食農教育落實在生活。

陳光鏡教小朋友，每個植穴種3顆豆子，預備一顆給鳥吃，一顆給蟲吃，最後一顆留給自己，螺陽國小有校樹、草坪，生態系頗健全，小朋友除草不要拔得太乾淨，讓昆蟲有食草，用行動實踐友善耕作的理念，這樣可以不用農藥，大豆也不致於發生病蟲害。