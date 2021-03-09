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能源主題不生硬 苗栗學生畫作飆創意及知識

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
海能離岸風力發電股份有限公司「海陸共生、能源永續」兒童青少年繪畫比賽，決選出線24件作品，讓評審驚艷。圖／海能離岸風力發電股份有限公司提供
海能離岸風力發電股份有限公司「海陸共生、能源永續」兒童青少年繪畫比賽，決選出線24件作品，讓評審驚艷。圖／海能離岸風力發電股份有限公司提供

再生能源主題透過學生的畫筆，變得柔美貼近生活，海能離岸風力發電股份有限公司（Formosa 2）去年9月舉辦「海陸共生、能源永續」兒童青少年繪畫比賽，有竹南鎮、後龍鎮國中小學生192件作品參賽，見證並記錄綠能建設，最近決選出24件作品，讓評審驚艷。

Formosa 2由捷熱能源、麥格理綠投資集團、上緯新能源合作投資，關注風場所在地苗栗海線地區社區，以「再生能源及環境永續」為主題，舉辦「海陸共生、能源永續」繪畫比賽，竹南、頭份學校有國小組低年級68件、中年級組63件、高年級組30件、及國中組31件參賽。

海能風電開發團隊指出，國內鮮少以再生能源作為創作主題比賽，參賽作品展現對風能、太陽能、水力能等能源選項的想像和見解，創意及對再生能源的知識，讓評審印象深刻，依主題契合度、創意發揮及構圖完整等面向，決選出24件作品。

得獎學生可獲得1000元至6000元不等獎金、獎狀及獎牌，海能風電專案團隊並將邀請得獎學生，參觀台中港區全新落成的離岸風電工程與運維中心，近距離了解離岸風場的運作，所有得獎作品也將在中心長期展示。

海能風力發電專案總監Ole Bigum Nielsen表示，台灣國中小學生對於綠能教育的知識令人驚豔， 隨著風場工程穩定推進，海能風電將持續與社區互動，尋求和在地民眾共生共榮，除了致力供應鏈在地化，也積極培育風電產業人才，與國立聯合大學合作人才培育計畫，並藉由繪畫比賽等方式扎根，為未來綠色人才奠基。

海能離岸風力發電股份有限公司「海陸共生、能源永續」兒童青少年繪畫比賽，決選出線24件作品，讓評審驚艷。圖／海能離岸風力發電股份有限公司提供
海能離岸風力發電股份有限公司「海陸共生、能源永續」兒童青少年繪畫比賽，決選出線24件作品，讓評審驚艷。圖／海能離岸風力發電股份有限公司提供
海能離岸風力發電股份有限公司「海陸共生、能源永續」兒童青少年繪畫比賽，決選出線24件作品，讓評審驚艷。圖／海能離岸風力發電股份有限公司提供
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