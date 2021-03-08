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北興國中管樂隊比賽常勝軍 大咖校友50萬認養
天晴能源董事長葉志忠為嘉義市北興國中校友，今天回饋母校，公司以每年50萬元認養北興的管樂團隊，盼學弟、學妹練習無後顧之憂；此為天晴集團第6間贊助的學校，集團指出，皆用長期認養，而非一次性捐贈，校方再事後核銷即可。
據了解，天晴能源跟北興國中簽約內容，此筆50萬元用來提供教師指導費、參賽的旅運及報名費、樂器費、場地、食宿交通費、樂團服裝費等，學校製作團服要印有公司名字。
天晴能源表示，已認養包括民雄農工足球隊、竹山高中羽球隊、永慶高中管弦樂隊、萬能工商排球隊、蘭潭國小科技隊，金額30萬至100萬元不等，其中民雄農工、萬能工商都已邁入第二年。
葉志忠為北興國中第19屆、1983年畢業，他今天回憶，當年自己也吹奏上低音號，不過資源相當匱乏，希望能藉認養讓學弟妹在管樂活動更投入；除了北興是葉志忠的母校，民雄農工也是天晴能源4名董事的母校。
北興國中發展管樂20多年，參加比賽是常勝軍，嘉義市學生音樂比賽、全國賽皆蟬聯特優超過10年，也曾出訪維也納；知名的嘉義市管樂節，更是班底台柱。今天簽約儀式前，北興管樂團演奏知名日劇「月薪嬌妻」主題曲，搭配學生舞蹈，相當青春洋溢，秀出「管樂班最愛天晴」。
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