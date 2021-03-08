竹縣小學生作品跨海日本展出 畫出在地客家原民風情

新竹縣新豐、錦屏國小學生畫作呈現出台灣傳統廟會、客家和原民風情，日前獲邀參加由日台文化藝術交流會主辦的「大阪府岸和田市台灣學校古典藝術日本巡迴展特別展」，跨海在日本的岸和田市立文化會館展出，縣長楊文科肯定學生們的作品細膩構圖和創意，也感謝他們讓國際看到新竹縣的人文風情。

楊文科表示，新豐國小和錦屏國小的學生作品展現台灣在地文化特色，包含新竹縣客家、原住民等不同族群文化，期盼這次國際的展出，能將新竹縣的人文風情向世界宣傳，也能開拓孩子們的國際視野。

新豐國小校長何幸宜說，學生王寶展的作品「咚咚鏘！鑼鼓響」，用廟宇建築、舞龍舞獅和三太子，呈現出台灣傳統廟會熱鬧的景象，不僅展現孩子的創意與想像，其中表現出的細膩構圖和線條，蘊含了孩子敏銳的觀察力及藝術素養，非常令人驚艷。

錦屏國小校長陳顯智說，錦屏國小學生的畫作結合了校本課程和泰雅族文化，透過畫筆分享孩子們熟悉的糧食「小米」、生活情境和泰雅傳說，透過繪畫可看見孩子心目中的稻草人，守護著糧食，也守護著家鄉和土地。