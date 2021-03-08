快訊

台帛旅遊泡泡討論進度受關注 陳時中下午2點說明

影／分手談不攏？南投男殺死女友 再喝農藥輕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣小學生作品跨海日本展出 畫出在地客家原民風情

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣新豐、錦屏國小學生畫作日前跨海在日本的岸和田市立文化會館展出。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新豐、錦屏國小學生畫作日前跨海在日本的岸和田市立文化會館展出。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新豐、錦屏國小學生畫作呈現出台灣傳統廟會、客家和原民風情，日前獲邀參加由日台文化藝術交流會主辦的「大阪府岸和田市台灣學校古典藝術日本巡迴展特別展」，跨海在日本的岸和田市立文化會館展出，縣長楊文科肯定學生們的作品細膩構圖和創意，也感謝他們讓國際看到新竹縣的人文風情。

楊文科表示，新豐國小和錦屏國小的學生作品展現台灣在地文化特色，包含新竹縣客家、原住民等不同族群文化，期盼這次國際的展出，能將新竹縣的人文風情向世界宣傳，也能開拓孩子們的國際視野。

新豐國小校長何幸宜說，學生王寶展的作品「咚咚鏘！鑼鼓響」，用廟宇建築、舞龍舞獅和三太子，呈現出台灣傳統廟會熱鬧的景象，不僅展現孩子的創意與想像，其中表現出的細膩構圖和線條，蘊含了孩子敏銳的觀察力及藝術素養，非常令人驚艷。

錦屏國小校長陳顯智說，錦屏國小學生的畫作結合了校本課程和泰雅族文化，透過畫筆分享孩子們熟悉的糧食「小米」、生活情境和泰雅傳說，透過繪畫可看見孩子心目中的稻草人，守護著糧食，也守護著家鄉和土地。

台北駐大阪經濟文化辦事處處長李世丙表示，與會來賓對參展學童的作品都高度肯定，很高興能讓日本朋友了解台灣學童優秀的作品，希望未來疫情趨緩，可以再進一步交流。

新豐國小學生王寶展的作品「咚咚鏘！鑼鼓響」，用廟宇建築、舞龍舞獅和三太子，呈現出台灣傳統廟會熱鬧的景象。圖／新竹縣政府提供
新豐國小學生王寶展的作品「咚咚鏘！鑼鼓響」，用廟宇建築、舞龍舞獅和三太子，呈現出台灣傳統廟會熱鬧的景象。圖／新竹縣政府提供
錦屏國小學生羅芊瑀的作品「泰雅稻草人」，稻草人打扮泰雅族傳統服飾，守護糧食「小米」。圖／新竹縣政府提供
錦屏國小學生羅芊瑀的作品「泰雅稻草人」，稻草人打扮泰雅族傳統服飾，守護糧食「小米」。圖／新竹縣政府提供

新竹 日本

延伸閱讀

植樹愛地球 國際扶輪社打造竹東河濱公園桂花林園步道

新竹縣政府「女力」噴發 女性公務人員比率達65%

HBL／東泰高中纏鬥南山 新竹縣長楊文科：你們已締造傳奇

學士後醫學系夯！清大、中山、中興設系最新進度曝光

相關新聞

國中會考報名3月11日開始13日截止 非應屆生採個別報名

國中會考報名開跑！教育部及全國試務會表示，3月11日到13日辦理報名作業，4月9日寄發准考證，5月15及16日考試。所有...

竹縣小學生作品跨海日本展出 畫出在地客家原民風情

新竹縣新豐、錦屏國小學生畫作呈現出台灣傳統廟會、客家和原民風情，日前獲邀參加由日台文化藝術交流會主辦的「大阪府岸和田市台...

大小朋友搶當一日消防員 無痛學會防火常識

為培養民眾防火防災觀念，桃園中壢消防局華勛分隊周末在普仁國小舉辦「全民愛消防運動會」，以親子互動闖關遊戲方式，讓不同年齡...

邏輯、地質調查好夯！ 冷門學問變身台大熱門通識課

各大學生剛結束本學期選課，攤開台灣大學選課系統數字，台大共同教育中心兼任教授、文化大學哲學系教授傅皓政開設的通識課程「邏...

苗栗高商女籃第17次HBL晉8 首波捷報2人錄取高師大

國立苗栗高商女籃隊在今年的全國高中籃球聯賽（HBL）女甲組決賽拿下第7名，第17次晉前8，取得保甄大學資格，第一波升學捷...

永吉、永春併校施工 恐擾受教權

因少子化招生不易，僅一牆之隔的台北市永春、永吉國小昨天舉辦併校公聽會。有家長在會中提出，擔心工程粉塵、噪音會影響學生，施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。