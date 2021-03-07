邏輯、地質調查好夯！ 冷門學問變身台大熱門通識課

各大學生剛結束本學期選課，攤開台灣大學選課系統數字，台大共同教育中心兼任教授、文化大學哲學系教授傅皓政開設的通識課程「邏輯」最熱門，一度在加退選期間吸引近250人登記搶修，地質系助理教授朱美妃的「地質調查導論」也在加退選首日吸引逾200人搶課。這些是不少學生認為的冷門科系與學問，卻屬校內最熱門課。

傅皓政的課程大綱描述，「邏輯」課介紹邏輯的源起，19世紀末德國哲學家弗雷格認為應該替數學找到一個更堅實的基礎，開始建構現代邏輯理論架構。

這門課講授「真值表法」等邏輯知識，但傅皓政結合生活中常見的語言邏輯，比如要定義一個人是好人，可能要蓋棺論定，但他一旦做了壞事，外界容易指證他是壞人。證明一件事不成立，比證明它成立還容易，所以當無法證明不成立時，即推導為該事成立，背後的道理就是「真值表法」的意涵。

傅皓政介紹日常對話中常見的邏輯謬誤，比如一對男女朋友吵架，女方對著男方強調「你講的沒有道理」，男方則聲稱「我講的有道理」，他們沒具體指出哪些對話邏輯有誤，只希望對方承認「我錯了」，是一種訴諸暴力的謬誤。

又如每逢期末，常有平時不認真的學生向老師說明「我的人生多需麼要這堂課，如果通過了，我就能獲得很多」，是一種訴諸憐憫的謬誤。

一名曾修過課的學生表示，這門課開課前，許多學生就寫信，盼用邏輯說服老師讓他加選。傅皓政把看似難懂的邏輯，講得讓人捧腹大笑，整門課「不太涼」、「不太營養」，不過專心上課、複習仍能拿高分，又能學到新事物。

「地質調查導論」教室不在台大，朱美妃這學期的課程大綱描述，此課預計帶修課學生到東北海岸、花東縱谷、太魯閣國家公園考察，透過長達四天的野外課程，讓學生了解台灣土地的地質知識。

曾修過此課的畢業生表示，這門課「寓教於樂」，雖要上山、下海，但能在旅途中認識台灣，還能結交一幫不同科系的戰友。