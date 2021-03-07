13校聯合舞展 齊聚高捷秀舞技

高雄捷運公司第二年與在地高中職學校推出聯合舞展，共計13所高中職舞蹈社團齊聚中央公園大秀舞技。

高捷公司表示，年輕族群是高捷公司重要客群之一，提供舞台回饋搭乘捷運的廣大學生客群，與年輕學子互動，讓捷運場域也成為青少年的生活環節。

「2021高捷x十三校聯合舞展-START IT UNDERGROUND」 昨下午在中央公園捷運站熱血登場，集結南部13所學校高中生共15個社團，籌備近8個月，由8位街舞老師編排動感舞蹈，開啟舞展。

共有35組隊伍展演，也邀北一女中與透過影片獲得線上國際賽冠軍的阿比老師，及常於國際賽事獲獎的臺灣街舞之光FORMOSA CREW演出，展現精湛舞技。

高捷公司表示，學生們運用課餘時間練舞，假日至新堀江商圈、瑞豐夜市等高雄熱門景點快閃宣傳。這次在高捷體感光雕秀場域裡展演，活動結束還可欣賞鳳翼天翔-天之篇光雕秀展演。

高捷公司說，希望提供青年學子揮灑熱血的舞台，傳遞街舞精神，進而提升運量，活絡車站氣氛，也讓來往旅客感受學子的健康活力。