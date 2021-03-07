快訊

影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

獨／消防員防疫津貼籌錢有困難？ 將動用災害準備金

13校聯合舞展 齊聚高捷秀舞技

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄捷運公司第二年與在地高中職學校推出聯合舞展。圖／高捷公司提供
高雄捷運公司第二年與在地高中職學校推出聯合舞展。圖／高捷公司提供

高雄捷運公司第二年與在地高中職學校推出聯合舞展，共計13所高中職舞蹈社團齊聚中央公園大秀舞技。

高捷公司表示，年輕族群是高捷公司重要客群之一，提供舞台回饋搭乘捷運的廣大學生客群，與年輕學子互動，讓捷運場域也成為青少年的生活環節。

「2021高捷x十三校聯合舞展-START IT UNDERGROUND」 昨下午在中央公園捷運站熱血登場，集結南部13所學校高中生共15個社團，籌備近8個月，由8位街舞老師編排動感舞蹈，開啟舞展。

共有35組隊伍展演，也邀北一女中與透過影片獲得線上國際賽冠軍的阿比老師，及常於國際賽事獲獎的臺灣街舞之光FORMOSA CREW演出，展現精湛舞技。

高捷公司表示，學生們運用課餘時間練舞，假日至新堀江商圈、瑞豐夜市等高雄熱門景點快閃宣傳。這次在高捷體感光雕秀場域裡展演，活動結束還可欣賞鳳翼天翔-天之篇光雕秀展演。

高捷公司說，希望提供青年學子揮灑熱血的舞台，傳遞街舞精神，進而提升運量，活絡車站氣氛，也讓來往旅客感受學子的健康活力。

高捷 捷運 街舞

延伸閱讀

陳其邁慰勞高捷貓站長蜜柑 邀蔡總統也來探望

「角頭—浪流連」演員戲院踩場！ 金馬影帝嗆聲高捷

歡送中博橋 高捷推抽獎活動鼓勵施工期改搭捷運

新樂街市集破6000人 高捷鹽埕埔站管制

相關新聞

永吉、永春併校施工 恐擾受教權

因少子化招生不易，僅一牆之隔的台北市永春、永吉國小昨天舉辦併校公聽會。有家長在會中提出，擔心工程粉塵、噪音會影響學生，施...

台南後港國中停招 議員推併校法制化

台南市七股區後港國中受少子化影響招不到學生，市府決定下學年停招，市府教育局目前試辦跨校共學，有議員認為是在為小校合併做準...

台南成功國小重建明年完工 校方不樂觀

台南市中西區成功國小兩年多前拆除重建，原訂今年中完工，卻因校園地下有明清時期的大量遺構，工程一拖再拖，將延到明年8月完工...

桃園高中職博覽會登場 羅浮高中首招生喊「全額補助」

桃園市110年度高中高職博覽會今天起一連2天在桃園市立體育館登場，39所學校擺攤展現校園特色、招生亮點，位於復興區的羅浮...

偏鄉國中生獲贈雞排捨不得吃 當晚餐與家人共享

雲林縣四湖鄉飛沙國中學生上月參加109學年度全縣普及化大隊接力賽獲獎，校長陳昭龍依約買雞排獎勵，來自弱勢家庭的2名女學生...

永吉永春國小談併校 校友憂：校名不見 會沒有回家的路

台北市永春國小、永吉國小今天舉辦併校公聽會，不少家長、校友和居民參與，副市長蔡炳坤親自主持公聽會。公聽會中，有家長擔心工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。