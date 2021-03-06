偏鄉國中生獲贈雞排捨不得吃 當晚餐與家人共享

雲林縣四湖鄉飛沙國中學生上月參加109學年度全縣普及化大隊接力賽獲獎，校長陳昭龍依約買雞排獎勵，來自弱勢家庭的2名女學生寧可雞排涼了也捨不得吃，要與家人共享。

女學生娓娓道出因家庭經濟的因素，雞排要帶回家當晚餐的一道菜，與家人分享。經了解，2名女學生平時會打包學校營養午餐回家當晚餐，寒暑假時則領取縣府所發的幸福飽胃站午餐券，也有領取社會獎助學金。其中1名女學生來自單親新住民家庭，靠父親務農家維持家計，她想與父親分享雞排的好滋味。

陳昭龍今天接受媒體訪問表示，飛沙國中一年級學生上月26日參加109學年度全縣普及化大隊接力賽，陳昭龍在賽前與學生約定，「只要拿到獎牌，不論名次，校長就請吃雞排」。

飛沙國中最後獲得第五名，陳昭龍依約購買36塊雞排當獎勵，他心想，學生們會趁雞排熱騰騰咬下，露出滿足的笑容，但是放學時發現有2名女學生提著未吃的雞排走出校門，他詫異詢問「怎沒吃？」這才道出2塊雞排背後感人故事。

陳昭龍表示，雞排可說是國民小吃，對一般家庭的孩子來講，1人吃整塊雞排稀鬆平常，但對弱勢家庭孩子來說，1塊雞排可能是晚餐的主菜，與家人共享。