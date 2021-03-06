永吉永春國小談併校 校友憂：校名不見 會沒有回家的路

台北市永春國小、永吉國小今天舉辦併校公聽會，不少家長、校友和居民參與，副市長蔡炳坤親自主持公聽會。公聽會中，有家長擔心工程粉塵、噪音會影響學生，施工過程中操場也暫時無法使用，擔心上課權益受損；另外針對學校廚房，有居民抗議目前廚房料理時的油煙和噪音打擾住戶，希望未來可以改善。

永吉國小校長楊政修說明未來併校相關期程與計畫，工程分為兩期，預計明年8月第一期會動工，先規畫拆永春國小，學生暫時集中永吉國小上課，2024年第一期完工後，學生再到永春國小的新校舍上課，換永吉國小進行改建，預計2028年竣工。

目前永春國小有31個班級，其中幼稚園有9班，學生人數共702人；永吉國小有27班，其中幼稚園有5班，學生人數共666人。未來兩校合併後，含幼稚園預計會有42個班級。

在校名部分共有8項提案，包括五分埔國小、101國小、雙永國小、永新國小、春吉國小、吉春國小、永春永吉國小、永吉永春國小 。新校名將以i-Voting產生，票選結果前三名將作為市府未來命名的參考。

「如果沒有永吉、永春的校名情何以堪？」有永吉國小校友針對校名發表意見，他認為校名不見後，會讓校友沒有「回家的路」，建議應該要保留永吉、永春字樣，如通「國立陽明交通大學」，盼教育局能夠採納。

另外，永吉國小魏姓家長擔心施工期間會有噪音和粉塵，希望施工團隊可以想辦法克服，而操場也暫時無法使用，家長認為孩子正在發育期間，運動相當重要，恐怕會影響孩子上課權益，要求市府可以利用周邊資源，像是南港運動中心就能夠納入學生的運動範圍。

有居民也向市府抱怨，永吉國小廚房因為靠近住戶，料理時油煙四竄，噪音從早上6點就開始打擾居民；家長也擔心，廚房就連接著幼兒園，萬一發生事故學生首當其衝，盼廚房可以獨立出來，遠離學生。

對此，教育局工程科股長黃志中表示，過去的校舍工程，契約中都會要求廠商減噪降塵，工序會近量調整，避開上課的時間，獲選擇在寒暑假進行高噪音的工程，但要完全避免也很難，屆時就要關窗開空調，靠近噪音區的教室可去其他教室上課。

至於施工動線部分，黃志中說，規劃中一定會和市府相關單位、廠商進行道路動線會勘，配合學校上下學、中午放學道路使用，廠商在特定時間不得施工。

永春國小二年級的張吉堯受訪時表示，希望未來的校名是「雙永國小」，不過他也疑惑，為什麼第一期工程是先打掉永春國小，希望有更清楚的原因說明。

永吉國小五年級的羽球隊成員吳雨恩則是期待兩校合併，這樣羽球隊人數就能增加，學校更熱鬧，不過他對於併校後的師資召募問題有疑問，希望多招募更多教師。