走廊濕滑好危險 平溪國中要設置雨遮罩

平溪區全年有兩百多天是雨天，平溪國中卻有許多建物長達五十多年未重新翻修，如走廊、階梯漏水嚴重，又缺乏擋雨的遮雨採光罩，導致學生不僅行走可能淋雨，積水與青苔還可能有滑倒的安全疑慮，為此立委賴品妤服務處今(5)日辦理會勘，希望爭取在今年實施工程以解決校園問題。

平溪區平溪國中屬於住宿型學校，有來自新北市四十所學校的慈暉生，與本地生混合分班上課，住宿生長時間待在學校，又要適應平溪區多雨的氣候，雖然宿舍區已在近年裝設全新、擋雨的採光罩，但相鄰的教學大樓走廊二三樓卻會直接面臨雨勢，造成地面濕滑、角落排水不通的情形。

平溪國中校長陳秀敏表示，感謝這次立委賴品妤服務處，邀集教育部國教署、新北市議員林裔綺服務處、新北市教育局等相關單位前來現勘，雨水潑進走廊的問題，不僅加速設備損壞，旋轉樓梯邊上僅套防護網，無雨遮的情況大雨時幾乎得撐傘下樓，才能前往餐廳，而來到操場，五十多年來鋪面未整體換新過，膨脹破損、凹凹凸凸的中間場域是籃球、躲避球、排球唯一的上課場地，周末更開放社區居民前來使用，但這樣隱藏的危險性，實在令校方擔心。

立委賴品妤服務處主任賴錫聰表示，此次會勘，確定將在今年度先完成平溪國中教學大樓一至三樓的採光罩與走廊漏水改善工程，也要求教育部體育署盡快找到經費翻修操場及其周邊環境，包括榕樹的斷根、水溝整線、花台高度位置的改善，讓學生運動時降低危險發生的機率。