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虎尾高中辦大學博覽會 高中生像逛市場「貨比3家」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾高中開辦大學博覽會，54所大學設攤提供各種升學新訊，吸引大批學生詢問，會場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中開辦大學博覽會，54所大學設攤提供各種升學新訊，吸引大批學生詢問，會場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾高中今天舉辦大型的大學博覽會，54所大學到校設攤介紹各校特色，讓高3學生在人生的轉捩點上，做出妥善選擇。虎尾高中也同步邀請雲林縣7所國中的學生，到校觀摩這場盛會，也了解高中教學環境與社團，「國中生看高中，高中生看大學」全校熱滾滾，宛如一場升學博覽會。

高3學生面臨生涯抉擇的關鍵時刻，為了幫高3生認識大學並選填理想志願，虎尾高中今天舉辦大學博覽會，邀請國內54所公私立大專校院、國軍人才招募中心到校設攤，吸引許多高3的準大學生參觀，連許多高1、高2學生也提前來見習。

每個大學除介紹教學特色，有的大學攤前擠滿人，熱門科系的詢問度破表，包括實習場域和出國機會、就業出路，都是許多高3生關切的重點，學生像到市場買菜一樣「貨比3家」，心中也有了方向和選擇。

虎尾高中校長陳惠珍說，升學輔導很重要，該校每年舉辦多場次多元入學說明會，提供家長與學生考招新訊，去年起更開辦大學博覽會，今年更擴大廣邀雲林地區的高中職及國中生一起來觀摩，讓自己人生得以「超前部署」。

今天西螺國中、虎尾國中、二崙國中、褒忠國中、斗六國中、馬光國中、宜梧國中也來觀摩即將升大學的哥哥姊姊，是如何選擇大學，同時也參觀虎尾高中的科學探索館與自製科學教具和實驗室，以及社團的多樣化，大家對高中教學和國中差異很感興趣。

幾位國中生說，一所好的高中的環境就要像大學，想上好的大學，也要選一所好的高中，今天參訪，除看到高中生的校園生活，也看到了高中生想升理想大學的心情和境況，像看到未來的自己，算是開了眼界。

虎尾高中開辦大學博覽會，54所大學設攤提供各種升學新訊，吸引大批學生詢問，會場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中開辦大學博覽會，54所大學設攤提供各種升學新訊，吸引大批學生詢問，會場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中開辦大學博覽會，54所大學設攤提供各種升學新訊，吸引大批學生詢問，會場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中開辦大學博覽會，54所大學設攤提供各種升學新訊，吸引大批學生詢問，會場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影

國中生 升學 科系

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