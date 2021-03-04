新北學校輔導轉銜無縫接軌 接住高關懷孩子

新北市府協助高關懷、特殊教育的孩子，轉換學制時獲得更妥適的照顧，將透過輔導老師面對面溝通，直接說明孩子的狀況並尋找資源，幫學生適應新的學習環境，不孤單面對問題。

新北市府教育局今天表示，全國的輔導轉銜工作以建置線上系統資料為主；新北巿除線上系統外，還舉行多場次實質轉銜會議，讓學生的輔導工作與需求無縫接軌。

教育局說，透過轉銜會議，新學校輔導人員不再只是面對電腦中的學生資料，以面對面的方式研討轉介個案學生，不同學制間共同為學生營造有安全感與歸屬感的新環境，幫孩子順利適應新的學習階段。

新北巿西區學生輔導諮商中心主任楊麗華表示，孩子從國小升學到國中、國中升學到高中，遭遇的霸凌、家庭經濟等身心議題，不會在朝夕間就解決；希望孩子不是隻身到新學校新環境，陌生孤單的面對問題，而是有輔導團隊已準備好迎接孩子。

教育局說，3月起將由22所承辦國中、高中，分區辦理22場轉銜說明會，以及實質轉銜會議，學生原畢業學校的專任輔導老師，會面對面的詳細說明孩子的狀況，提供即將就讀學校的專任輔導老師記錄瞭解，共同研商解決方案。

教育局表示，專任輔導教師擁有輔導諮商心理的專業，專任輔導教師督導、社工師督導、心理師督導們，則分享更多的資源與實務經驗，希望透過專業輔導人力、輔導行政人員的專業與愛，共同幫助守護與接住孩子，也達到預防事件發生的效果。

教育局長張明文說，市府重視孩子的入學前準備，不僅就近入學，對於高關懷學生、特殊生孩子，也提供必要的身心靈協助與支援。