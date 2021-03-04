德光學生盧格熙6年沒補習 多益考滿分！

台南市天主教德光中學高三學生盧格熙的中英文學測成績都拿滿級分，最近參加多益考試，獲得滿分990分。校長楊惠娜表示，盧格熙從國中到高中都沒補習，6年來配合老師的安排和引導學習，加上努力讀書而有此成績。家長會長陳達瑋今天代表家長會贈送紅包鼓勵。

德光中學表示，國三那年，盧格熙就主動對媽媽提出對語言學習的熱烈要求，媽媽不忍拒絕，國三暑假，讓他單飛到德國學習兩個月的德文，並與寄宿家庭互動良好，回國後，進行德語自主學習，隔年高一取得德語檢定B1證書。在繁重的學程中，盧格熙仍保有自主學習的動機與實踐，也奠定了良好基石。

盧葛熙分享學習經驗，他喜歡閱讀原文書籍，建議盡量選同一個作者寫的書，因為能讀到重複使用的單字，使記憶加深；另多利用閒暇觀看有興趣的英文影片，可增進聽力及語言應用能力；而多參加各種不同的英語文相關活動，可以加深語言的敏感度和實用能力。盧格熙說，參加德光模擬聯合國期間開啟他對國際事務的認識，因此，對口譯、翻譯及外交事宜很有興趣，未來想成為外交官或是口譯、翻譯官。

校長楊惠娜說，德光中學每學期每年級都有不同的英語文活動，如英語生活營、英語動唱、英語讀劇、話劇、作文、演講、模擬聯合國、接待姊妹校交換生、提供寄宿家庭等，讓學生很自然的提升語言能力和學習興趣。