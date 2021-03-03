廁所老舊不友善 汐止北港國小終要改善

汐止區北港國小是百年老校，歷史雖悠久許多設備卻也顯的老舊，尤其是三十年的老舊廁所，通風不好經常飄散臭味，另外，小便斗也太高，只能底下墊鐵平台，方便低年級小朋友上廁所，今(3)日新北市議員廖先翔會勘，要協助改善。

北港國小校長劉國華指出，學校廁所從過去到現在已經有20多年的歷史，除了學生也提供一些平常來運動的民眾在課後使用之外，有一些硬體也比較老舊，有一些法規也比較沒那麼符合，所以，這次也很感謝議員廖先翔幫助學校做廁所改建的申請，讓學生有更好的學習環境。

市議員廖先翔表示，北港國小是汐止區歷史第二悠久的學校，所以，學校有一些設備因為年久已經比較不敷使用，像是廁所也已經比較不符合現代化的需求，相對的跟去年剛整修完的北峰國小比起來有非常大的落差，所以，學校師生也希望是不是能夠將洗手間做的更友善一點。因為現在小學生的廁所都會針對不同年齡層設置不一樣的高度，但是北港國小廁所都是用鐵板做高度的支撐，包括無障礙廁所也不符合現在的規定，都需要做改善。

廖先翔指出，今年北港國小有跟新北市政府教育局申請校舍改善計劃五層樓的廁所都要做改善，只是經費比較不足，那缺額的部分學校也尋求協助，認為要改善就做的徹底一點，結合教育局跟我的建議款一起做好，希望未來有全新的廁所，提供學童更舒適友善的如廁環境。