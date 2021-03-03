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常壞學生沒水喝！汐止秀峰高中更新30台飲水機

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪就以建議款協助秀峰高中汰舊換新30台飲水機。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪就以建議款協助秀峰高中汰舊換新30台飲水機。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的秀峰高中師生上千人，不過，飲水機老舊已經十幾年，經常故障，尤其夏天，喝水的需求量大增，故障沒水喝很不方便，新北市議員張錦豪就以建議款協助學校汰舊換新30台飲水機，今(3)日市議員張錦豪也到學校關心學生飲用水情況。

秀峰高中校長蔡春來指出，學校飲水機使用年限稍微久一點，大概從民國99、100年使用到現在，對於學生的飲用水安全來說是有所顧慮，而且經常要進行維修，也是比較耗電的設備，這次很感謝議員張錦豪協助學校更換30台的飲水機，那學生看到全新的飲水機都非常的開心。

市議員張錦豪表示，一直在議會建議提供給學生乾淨而且溫度適宜的水，也一直在協助學校做改善，像是秀峰高中學生飲用水需求量多，所以，也優先協助補助購買了30台的飲水機，為的就是讓學生不管是在課餘或是上課都能多喝水，少喝一些添加物的飲料。

汐止

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