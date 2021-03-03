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屏東百年小學舊校舍 改造為首座全人照顧園區

中央社 / 屏東縣3日電

屏東有百年歷史的九如國小遷校後，縣政府利用舊校舍打造含括日照中心、親子共伴基地等在內的「九如全人照顧園區」，是縣內首座全人照顧園區，預計4月完工開幕。

少子化讓許多校園有閒置校舍，縣府社會處表示，九如鄉的九如國小民國7年創校，101年8月1日從原本的九如路二段266號遷校現址的31號。遺留的舊校址與校舍，縣府活化為全齡共融公園，打造成功能完善互動園區，匯集動靜態、室內外活動，不限年齡及族群，從孩童至長輩都適用。

社會處表示，校舍1樓已設置為日照中心，提供長者基本生活照顧、餐食及個別化多元服務；2樓將設置為樂活健身中心，促進長者與社區生活的連結；3樓將設置為親子共伴基地，導入室內沙坑、室內溜滑梯、球池、蹦蹦床供多樣化的遊戲空間及主體設施，支持家庭育兒及照顧的功能。此外，3樓還有藏書超過2000本的繪本室，開幕時將辦理兒童繪本畫家陳致元的特展。

社會處表示，園區內的戶外全齡共融公園，主題規劃分兒童遊戲及全齡體健2大區。這座全屏東縣首座的全人照顧園區，將滿足世代互助共融及全人照顧的需求，從婦幼、青少年、身障者到銀髮族，全齡通通照顧得到。

屏東縣 親子 身障者

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