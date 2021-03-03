火紅偶像劇「她們的創業鳥事」偏鄉大同國小學童獻聲

最近有部火紅偶像劇「她們的創業鳥事」，上月底每周日晚上在八大戲劇台、衛視中文台，以及網路平台「愛奇藝」上演，嘉義縣朴子市大同國小合唱團9名男學童，經在地戲劇演員經紀人黃淑晴安排，參與插曲「淚光閃閃」演唱，透過戲劇演出，向世界華人宣傳朴子市。

校長周濟仁說，他我要大力推薦這部戲劇，希望大家準時收看聽聽大同國小合唱團的小男孩唱出這首不一樣的歌曲，去年6月20日接到這個不一樣演出，當下就答應，選9名合唱團男生，北上台北福茂唱片公司錄製配樂，花一下午完成。

錄音師非常驚訝大同小朋友唱歌水準好，讚譽有加。「這是我們小朋友第一次到錄音間，興奮之情不可言喻，家長全力支持，偶像劇未上映不能公開，所以很低調，現在收視長紅，有大同國小加入，於有榮焉，希望大家準時收看」，他感謝畢業校友家長黃淑晴牽線，給小朋友參與演唱機會。

黃淑晴說，戲劇「她們的創業鳥事」由她負責協助調度臨時、特約演員，去年5月都在台中拍攝，幕後片尾感謝單位有朴子大同國小合唱團，是周校長協助及合唱團老師同學搭遊覽車到台北錄音工作室完成的，真的很好聽喔！

這部偶像劇每周日晚8點到10點，在八大戲劇台、衛視中文台，網路平台愛奇藝上演共26集，預計5月2日完結篇，看完第8集龍玠癌症復發，第9集要改建渡假村，應該會完成龍玠的夢想，合唱版應該下周就會出來了!