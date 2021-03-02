金山高中設備漂移分享 培養孩子做的能力

金山高中成立自造教育及科技中心，近年來為了發揮社區高中的功能，將中心的設備像是3D列印機與線鋸機「漂移分享」到北海岸中小學，透過種子教師研習，讓設備的使用與校準，使國中小的課程更豐富多元，培養孩子動手做的能力。

金山高中校長賴來展表示，由教育部與教育局在金山高中成立自造教育及科技中心，讓金中的學生可以動手玩科技，而中心裡有相當豐富的教材以及設備，為了要發揮社區高中的功能，金山高中的設備漂移與數位建模的種子教師研習，要讓科技中心裡的設備分享到其他的中小學。

今年三月開啟的設備漂移計畫已經是金山高中成立自造教育及科技中心以來的第二次設備分享，這個梯次共有六間學校的教師來到科技中心學習3Ｄ列印機的校準以及使用，還有第二度來參與設備漂移計畫的教師說，設備不但是讓課程豐富多元，培養孩子動手做的能力，也將3Ｄ列印科技結合閱讀，進而還讓學生因為自製的書籤愛上閱讀。

除了3D列印機還有線鋸機也是金山高中漂移分享的設備，金山高中自造教育及科技中心期待透過設備的漂移分享，能夠讓生活科技在中小學成為一個普遍的學科能力，也要透過設備與資源的共享實踐課綱中共好的目標。