北一女另類收藏品 30多個桌牌校友瘋搶

日前北一女倉庫中找出30多個班級桌牌，因為壓克力材質的桌牌不能資源回收，只能當作垃圾丟棄，經過校內老師在臉書上發文後，兩天內30多個桌牌已經只剩下3個，還有遠在外縣市讀書的校友，請家長幫忙索取，讓本來要當成垃圾的桌牌，竟成為校友的另類收藏紀念品。

北一女校友一定都見過綠色桌牌，許多會議都會印製紙桌牌，但北一女考量會議眾多，而且發放資料的時候，也可以依照桌牌將資料整疊擺好，供班級幹部拿取，因此特地製作可重複使用的桌牌。

日前，北一女倉庫中找出30多個桌牌，北一女衛生組長胡素玲說，桌牌經過長期使用就會破損或缺角，但由於和廠商訂購的時候，必須訂一整套，有些未破損的桌牌也將一併換下來，但由於壓克力材質的桌牌不能資源回收，只能當作垃圾丟棄，所以提供給有需要的校友留念。

胡素玲說，校內老師在臉書上發文後，兩天內30多個桌牌已經只剩下3個，還有一位校友，因為外縣市讀書來不及前往，特別請家長打電話到學校來幫忙預留。

胡素玲說，大多前來的校友都認為，桌牌是高中的回憶，也有人笑說因為體積小好收藏，校友們、在校生都希望拿到自己曾就讀的班級，若是前來的時候，已經沒有找不到了也只能隨緣。

另外，胡素玲說，從這些桌台中也能看到歷史的痕跡，比較近期的都是使用英式書寫由左至右，如果拿到比較早期的就是從右至左的書寫方式。