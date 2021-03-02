快訊

COVAX沒有進一步消息 莊人祥：不是韓國廠出問題

一表看出各國不同調 我AZ疫苗堅持開放65歲以上接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北一女另類收藏品 30多個桌牌校友瘋搶

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北一女倉庫中找出30多個桌牌，校友反應熱烈兩天內已經只剩下3個。圖／北一女提供
北一女倉庫中找出30多個桌牌，校友反應熱烈兩天內已經只剩下3個。圖／北一女提供

日前北一女倉庫中找出30多個班級桌牌，因為壓克力材質的桌牌不能資源回收，只能當作垃圾丟棄，經過校內老師在臉書上發文後，兩天內30多個桌牌已經只剩下3個，還有遠在外縣市讀書的校友，請家長幫忙索取，讓本來要當成垃圾的桌牌，竟成為校友的另類收藏紀念品。

北一女校友一定都見過綠色桌牌，許多會議都會印製紙桌牌，但北一女考量會議眾多，而且發放資料的時候，也可以依照桌牌將資料整疊擺好，供班級幹部拿取，因此特地製作可重複使用的桌牌。

日前，北一女倉庫中找出30多個桌牌，北一女衛生組長胡素玲說，桌牌經過長期使用就會破損或缺角，但由於和廠商訂購的時候，必須訂一整套，有些未破損的桌牌也將一併換下來，但由於壓克力材質的桌牌不能資源回收，只能當作垃圾丟棄，所以提供給有需要的校友留念。

胡素玲說，校內老師在臉書上發文後，兩天內30多個桌牌已經只剩下3個，還有一位校友，因為外縣市讀書來不及前往，特別請家長打電話到學校來幫忙預留。

胡素玲說，大多前來的校友都認為，桌牌是高中的回憶，也有人笑說因為體積小好收藏，校友們、在校生都希望拿到自己曾就讀的班級，若是前來的時候，已經沒有找不到了也只能隨緣。

另外，胡素玲說，從這些桌台中也能看到歷史的痕跡，比較近期的都是使用英式書寫由左至右，如果拿到比較早期的就是從右至左的書寫方式。

北一女 資源回收

延伸閱讀

嘉義又發生資源回收倉庫塑膠廢棄物火警 追查製造空汙

區塊鏈創新NBA數位藏品 7天交易額破十億台幣

王浩宇稱遭罷免「千萬冷氣補助被延宕」遭酸自我膨脹

HBL／最後1刻逆轉普門 北一女晉4強

相關新聞

北一女另類收藏品 30多個桌牌校友瘋搶

日前北一女倉庫中找出30多個班級桌牌，因為壓克力材質的桌牌不能資源回收，只能當作垃圾丟棄，經過校內老師在臉書上發文後，兩...

「一堂特別的鳳梨課」高雄國中師生買鳳梨來上課

昨天起大陸停止進口台灣鳳梨，高雄大樹區農會湧入鳳梨訂單，各界吃鳳梨挺農民的活動不斷。鳥松國中校園鄰近鳳梨田，今早學校師長...

道路實境搬進高中校園 監理所與物流業合作教學生安全

新竹區監理所與新竹物流合作，將一般道路路口完整重現在關西高中校園內，希望能透過路口實境體驗，教育學生交通安全的重要性，尤...

竹市龍山國小群英樓 今夏完工

新竹市龍山國小群英樓有60多年歷史，2年前因耐震係數過低展開重建，目前已進入裝修程序，逐步進行防水及景觀工程，將於今年夏...

桌遊、電玩入課堂 熱血教師讓新課綱數學變好玩

數學是許多人避之唯恐不及的科目，不過108課綱新增多元選修等課程，多所高中數學教師結合桌遊、電玩等遊戲，開課帶學生動手玩...

五人制足球高男複賽 中市青年與惠文高中雙入8強決賽

109學年度中等學校五人制足球聯賽高男組複賽結果出爐，台中市惠文高中、青年高中代表隊確定取得決賽資格，3月14日到20日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。