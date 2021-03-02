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桃園市國中小學藝術才能班招生 今起受理報名

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市110學年度國民中小學藝術才能班招生，今天起陸續開始受理報名，市府教育局表示，歡迎有意就讀桃園市國中小音樂、美術、舞蹈班的學生，把握時間到線上報名系統報名。圖／市府教育局提供
桃園市110學年度國民中小學藝術才能班招生，今天起陸續開始受理報名，市府教育局表示，歡迎有意就讀桃園市國中小音樂、美術、舞蹈班的學生，把握時間到線上報名系統報名。圖／市府教育局提供

桃園市110學年度國民中小學藝術才能班招生，今天起陸續開始受理報名，市府教育局表示，歡迎有意就讀桃園市國中小音樂、美術、舞蹈班的學生，把握時間到線上報名系統報名。

教育局說，市府長期推動美感教育，希望從小培養孩子的美學基礎並讓孩子適性發展，德國美育哲學家席勒認為，「人唯有透過美感教育才能使得人類的感性、理性與精神性動力獲得整體和諧的開展，以造就完美人格，進而促進和諧社會之建立」，想盡早為孩子開發感官、展開心靈，可已考慮加入桃園市藝術才能班行列。

教育局指出，國中藝才班招生對象為國小應屆6年級畢業生及國中1年級、2年級學生，國小藝才班招生對象為國小2年級學生及國小3至5年級學生。

教育局強調，桃園市國民中小學藝術才能班開放全國優秀學子報考，非設籍桃園市學生也可報名鑑定，錄取後須於今年8月1日（含）前將戶籍遷至桃園市市即可就讀。

今年度各類別藝術才能班國中每班招收新生29名，音樂班有中興國中等6校計招收174名新生，美術班有桃園國中等6校計招收174名新生，舞蹈班有中興國中及東興國中2校計招收58名新生，國樂班有福豐國中招收29名新生。

國小每班招收新生28名，音樂班有大成國小等3校計招收84名新生，美術班有桃園國小等4校計招收112名新生，舞蹈班有南門國小及復旦國小2校計招收56名新生，國樂班有忠貞國小招收28名新生。

教育局提醒，國中小學藝術才能班鑑定招生今天起陸續開始受理報名，歡迎有意就讀桃園市國中小音樂、美術、舞蹈班的學生，務必把握時間到欲報名類別的線上報名系統報名，相關招生簡章已公告於桃園市政府教育局網頁、線上報名系統及各承辦學校網頁，歡迎踴躍下載。

教育局 國樂

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