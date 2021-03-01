桌遊、電玩入課堂 熱血教師讓新課綱數學變好玩

數學是許多人避之唯恐不及的科目，不過108課綱新增多元選修等課程，多所高中數學教師結合桌遊、電玩等遊戲，開課帶學生動手玩數學，成為校內熱門課程。數學教師表示，選修課沒考試，學生更願意放膽研究生活中的數字，如台北市的房租、玩遊戲勝負機率，甚至自製大富翁、卡牌展現所學。

台北市成淵高中打造全國唯一一間收集數學桌遊的專科教室，該校數學教師史美奐表示，教室內有127種蘊含數學教育意義的桌遊，30多款適合全班一起玩，另有80多款適合分組玩樂或闖關。桌遊囊括多個重要數學單元，像是三角函數大亂鬥、數列接龍、統計神探，都相當受學生歡迎。

史美奐分享，修習校內選修課的學生不只瘋桌遊，也自行設計桌遊展現所學。有一組學生夢想是開雞排店，他們據此設計大富翁遊戲，上面羅列學校周遭的大學、中學和小學，並上網找尋這些校園附近的店租，作為遊戲中各地盤租金高低的依據。學生們還跨出數學課堂，在生活科技課堂操作3D列印機，設計仿真的遊戲貨幣。

史美奐班上另一組學生設計租房大富翁，玩家可取得投資獲利、獲得捐款等卡牌來賺錢，接著按收入買房，房型包括套房、老公寓、別墅等。他們參考我國房產實價，替各房型設定價位，查資料後發現「我們根本買不起房！」於是在大富翁正中央設計一名為「豪宅」的方格，玩家只要走到那格，直接贏得遊戲，與高中生心目中遙不可及的夢想相互呼應。

內湖高中數學教師魏光亮的選修課是該校熱門課程。他在課堂上打造「分組作戰」的氛圍，讓學生分組操作桌遊，協力解出各式排列組合和機率問題，團隊合作的過程激發學習動機。比如在「海底探險」題組中，他引導學生探討取得海底寶藏的機率，像是船上每人都行動一次後，最遠可到哪？如果含氧等救命工具已用完，仍在海上玩家平安返船的機率為何？

華江高中數學教師吳秉鋒不具資訊背景，自己花80小時設計數學遊戲，讓學生無痛背妥三角函數數值和質數。他表示，這款遊戲以大眾熟知的電玩「超級瑪莉」為樣本，國中生登入遊戲，要操作角色觸碰畫面中的質數，若碰到非質數則扣分。高中生的闖關難度更高，他們要精準了解sin、cos等三角函數數值，讓角色碰到正確的數值，才能得分。