五人制足球高男複賽 中市青年與惠文高中雙入8強決賽

109學年度中等學校五人制足球聯賽高男組複賽結果出爐，台中市惠文高中、青年高中代表隊確定取得決賽資格，3月14日到20日舉行。

台中市運動局長李煜睿到場加油，他表示，市府全力支持學校培育足球人才，其中青年高中針對五人制足球運動長期培訓，教練李名宥領軍，去年拿下全國第四；今年選手多半是高二主力，目標要勇奪冠軍。

此外，惠文高中同時培育五人制與十一人制足球選手，教練葉獻中帶領下，不僅男足挺進決賽，女足也打進決賽，期待將冠軍盃抱回台中。

台中市足球委員會林總幹事指出，青年高中與惠文高中複賽，北上到現場加油的家長丶觀眾歡呼聲不斷，兩隊最終積分7戰5勝，在A、B組分別排名第三，雙雙進入8強，拿到決賽資格。

運動局說明，透過補強運動防護措施，協助代表隊組訓參賽，除了五人制足球聯賽，惠文高中男足將於3月7日至8日前往吳鳳科技大學參加109學年度中等學校十一人制足球聯賽複賽，持續為市爭光。

另備戰110年全國運動會，與台中市體育總會足球委員會合作及早展開男、女代表隊選拔、培訓作業，共同培育足球運動人才。