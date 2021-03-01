快訊

藻礁爭議燒！環團爆蔡總統看地圖沉思 說了一句話暴露疑點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五人制足球高男複賽 中市青年與惠文高中雙入8強決賽

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中青年高中(紅衣)4：1力克新竹高中，取得決賽門票。圖/台中市運動局提供
台中青年高中(紅衣)4：1力克新竹高中，取得決賽門票。圖/台中市運動局提供

109學年度中等學校五人制足球聯賽高男組複賽結果出爐，台中市惠文高中、青年高中代表隊確定取得決賽資格，3月14日到20日舉行。

台中市運動局長李煜睿到場加油，他表示，市府全力支持學校培育足球人才，其中青年高中針對五人制足球運動長期培訓，教練李名宥領軍，去年拿下全國第四；今年選手多半是高二主力，目標要勇奪冠軍。

此外，惠文高中同時培育五人制與十一人制足球選手，教練葉獻中帶領下，不僅男足挺進決賽，女足也打進決賽，期待將冠軍盃抱回台中。

台中市足球委員會林總幹事指出，青年高中與惠文高中複賽，北上到現場加油的家長丶觀眾歡呼聲不斷，兩隊最終積分7戰5勝，在A、B組分別排名第三，雙雙進入8強，拿到決賽資格。

運動局說明，透過補強運動防護措施，協助代表隊組訓參賽，除了五人制足球聯賽，惠文高中男足將於3月7日至8日前往吳鳳科技大學參加109學年度中等學校十一人制足球聯賽複賽，持續為市爭光。

另備戰110年全國運動會，與台中市體育總會足球委員會合作及早展開男、女代表隊選拔、培訓作業，共同培育足球運動人才。

足球 台中市

延伸閱讀

免費打疫苗 中市將辦20場狂犬病疫苗及寵物晶片注射

中市公共汙水下水道接管率逾22% 累計接管戶數破22萬

中市「安城專案」啟動 豐原警擴大臨檢並發口罩宣導

全國春暉堂足球賽在雲林開打 勁旅交鋒觀眾大開眼界

相關新聞

最廢才藝曝光！他點名這樣超沒用：秀也秀不出來

現代父母望子成龍，多會為小孩安排多種補習，如鋼琴、英語、繪畫等，有網友直言，「最廢的才藝就是珠算，秀也秀不出來，只能撥空氣當白痴」。其他網友也留言「珠算沒用，心算才有用」。還有網友點出三種最廢才藝，分別是「珠算、書法、直笛」。

五人制足球高男複賽 中市青年與惠文高中雙入8強決賽

109學年度中等學校五人制足球聯賽高男組複賽結果出爐，台中市惠文高中、青年高中代表隊確定取得決賽資格，3月14日到20日...

竹縣11歲黃妍熙 用童心畫出兒童文學家林良童詩繪本

「未來親子學習平台」小天下出版社在去年兒童文學家林良先生辭世周年前夕，出版「會飛的花─林良爺爺給孩子的暖心童詩」，邀請新...

179公分國中生挑戰1.95公尺跳高奪金 苦練彌補身高不足

2021港都盃全國田徑錦標賽2月24日至28日在高雄國家體育場舉行，高雄市國昌國中體育班田徑校隊國二學生楊惟傑，在國男組...

六龜高中台水專班首屆2人進台水 月薪3萬引家長來探路

高雄六龜高中106學年度開設「台水機電專班」，去年正式有首屆畢業生，8月台灣自來水公司徵才放榜，專班馬同學與謝同學成為台...

不向家人拿一毛錢 花壇文祥國小7學生叫賣籌畢旅費圓夢

彰化花壇文祥國小今年有7名畢業生，過去學校20多年未舉辦畢業旅行，直到近兩年才恢復，7人畢旅不搭遊覽車，靠著交通工具與步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。