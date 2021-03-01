竹縣11歲黃妍熙 用童心畫出兒童文學家林良童詩繪本

「未來親子學習平台」小天下出版社在去年兒童文學家林良先生辭世周年前夕，出版「會飛的花─林良爺爺給孩子的暖心童詩」，邀請新竹縣美國學校年僅11歲的黃妍熙參與繪畫創作，讓大師的童心遇上孩子的童心，進行一場最純真的忘年對話。

為提倡閱讀、豐富孩子的創意視野，遠見天下文化教育基金會與宣捷幹細胞生技合作發起校園公益贈書計畫，致贈台北市內湖區、新北市板橋區與五股區、苗栗縣市、新竹縣市等各國民小學「會飛的花─林良爺爺給孩子的暖心童詩」一至三年級每班1本，新竹縣獲贈814本，新書發表記者會上也舉行公益贈書儀式，由新竹縣政府教育處長楊郡慈代表接受。

林良一生致力推動兒童文學，不但榮獲金鼎獎終身成就獎，更獲頒總統府二等景星勛章，以95歲高齡獲得Openbook好書獎，是台灣有史以來最年長的得獎作家，令人遺憾的是，2019年12月23日，林良先生在家中安詳辭世，享耆壽96歲。

林良的女兒林瑋是國語日報的主編，她整理出35首父親從未出版的詩作，希望能做成繪本，當她看到黃妍熙可愛的畫作，就立即答應一起合作。

未來親子學習平台說，以往的繪本圖稿較少由兒童創作，這次邀請黃妍熙為詩集作畫，每一篇都是她自己讀了詩之後，再創作勾勒出來，用自在的線條與輕盈的色彩，畫出詩句所賦予的生動意趣和無垠想像