179公分國中生挑戰1.95公尺跳高奪金 苦練彌補身高不足

2021港都盃全國田徑錦標賽2月24日至28日在高雄國家體育場舉行，高雄市國昌國中體育班田徑校隊國二學生楊惟傑，在國男組跳高大放異彩，以179公分身高跳出1.95公尺成績，勇奪金牌。

楊惟傑在109年全國秋季盃跳出1.83公尺奪得第一，晉身1.80俱樂部，成為受囑目的跳高新秀；在高雄市中等學運動會跳出1.92公尺奪金，打破1.91公尺的大會紀錄。接著在2021港都盃全國田徑錦標賽國男組跳高，跳出1.95公尺奪金，差一點可以打破高懸33年的2公尺大會紀錄。

身高179公分的楊惟傑剛進國昌國中時，在跳高選手裡身高不算高，但教練黃麗芬慧眼識英雄，認為他是深具潛力的選手。楊惟傑有著不認輸的個性，為了彌補身高的不足，從國一起每天必須訓練的課表，就是跳繩、摸籃框，是要讓自己先增高，之後才練習跳高的基本動作；國二時才學習跳高技巧與修正動作。

黃麗芬表示，楊惟傑在每場比賽都與教練很有默契，配合指令，在短時間內調適緊張的心情與壓力。從國一跳高成績1.52公尺，到現在1.95公尺，都靠努力不懈。她要求所有練習田徑的學生，不但要有好成績，也要用功讀書與學習，運動成績和功課都要好。品德教育更是重要，比賽完了要去謝謝裁判、觀眾與隊友的加油，這樣才是優質的運動員。