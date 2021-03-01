六龜高中台水專班首屆2人進台水 月薪3萬引家長來探路

高雄六龜高中106學年度開設「台水機電專班」，去年正式有首屆畢業生，8月台灣自來水公司徵才放榜，專班馬同學與謝同學成為台水員工，月薪超過三萬，兩人還規畫3年後要邊工作、邊進修。校長梁華蓁說，半年來有不少家長來探詢，寒假轉學考有學生特別轉來就讀，將台水列為就職目標。

梁華蓁表示，學校希望為學生開創不一樣的多元就學模式，讓學生也能夠適性規畫未來人生，仿照歐洲學風讓高中生畢業時也可以考慮先就業再升學，或邊就業邊升學。在工作的經驗裡重新檢視自己的興趣與未來。

六龜高中與台灣自來水公司合作開設的台水機電專班，就是採取此模式。

六龜高中耕耘了3年，109年終於有了台水專班首屆畢業生，國營事業考試放榜，馬同學及謝同學確定正式成為台水員工，親師都很欣喜。兩人回學校感謝師長，並與學弟妹們分享準備過程與工作情形。其他同學可能還在念大一，他們已是月薪超過3萬的上班族，不過進修之路並沒有斷，他們打算工作滿3年後，再邊工作邊念大學。

謝同學是六龜高中是合唱團成員，當時也透過繁星計畫錄取大學，但因為父親早逝，母親一人要撫養3個孩子，家裡還有年邁的祖父，身為長女的她想分擔母親的辛勞，最後選擇報考台水成為正式員工。馬同學不需要負擔家計，自己選擇優先就業，在校時常到社福中心擔任志工，考上台水後，只要有休假就會回到學校探訪老師和學弟妹，他已經在做理財規畫，就業後了解自己尚需要學習很多專業知識，所以強烈主動學習。

梁華蓁說，有些家長和學生在台水專班看到就業前景，對專班充滿信心。還有家長從外縣市帶孩子來參觀學校，詢問台水專班的細節；寒假的轉學考中，也有學生因為台水專班課程而轉來六龜高中。甚至還有大學生想降級重新考入六龜高中來念台水專班，但因「超齡」而作罷。