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最廢才藝曝光！他點名這樣超沒用：秀也秀不出來
現代父母望子成龍，多會為小孩安排多種補習，如鋼琴、英語、繪畫等，有網友直言，「最廢的才藝就是珠算，秀也秀不出來，只能撥空氣當白痴」。其他網友也留言「珠算沒用，心算才有用」。還有網友點出三種最廢才藝，分別是「珠算、書法、直笛」。
有網友在PTT發文詢問「小時候學什麼才藝最廢？」他表示，「我那個年代，每個人從小就被送去學一堆沒啥用的才藝，最好的是直接學英文或玩arduino，我覺得對未來幫助最多，有的人去學鋼琴或其他樂器，但是很多去學的也沒有要讀音樂系，所以就只是多會一個東西能秀而已」。
該網友直言「我個人覺得最廢的是珠心算，我到現在都沒用到過，秀也秀不出來，只能撥空氣當白痴，人家以為你中風，還有沒有比珠心算更廢的？」
對此，不少網友認同，留言「珠心算+1」、「珠算，這年頭連算盤都很難找到了」、「珠算、書法、直笛最廢」、「書法還行，說真的有學過書法寫字能好看一點，但珠算真的廢」、「絕對是珠心算，有夠浪費時間」、「珠心算+1，還要加碼寫不完的拉基作業」、「珠心算，家長以為學那個數學就會變好」。
不過也有人說，「心算九段路過，哪裡沒用？超受用的」、「珠算是動腦、書法練習集中啦，還想什麼用」、「覺得心算沒用，應該只是國中畢業沒啥成就的人，小事連買東西都可以用到心算」、「珠算沒用、心算有用」。
還有許多網友點名書法，留言「書法啊超廢」、「書法+1」，不過也有人持反面意見，留言「書法還行，說真的有學過書法寫字能好看」、「書法其實可以練心靜」、「書法可以練字，覺得有學的價值」。
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