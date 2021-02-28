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不向家人拿一毛錢 花壇文祥國小7學生叫賣籌畢旅費圓夢
彰化花壇文祥國小今年有7名畢業生，過去學校20多年未舉辦畢業旅行，直到近兩年才恢復，7人畢旅不搭遊覽車，靠著交通工具與步行省錢，3天2夜花了共約3萬5千元，經費來源除了比賽獎金，學生也花了半年時間賣餅乾、雷雕作品籌募，靠自己的努力終於在228連假前夕完成跨縣市旅遊的夢想。
彰化縣文祥國小和同安國小屬非都市小校，有學生幾乎沒有外出遠遊的經驗，畢業生對畢業旅行相當期待，文祥國小校吳世宏說，7名畢業生沒向家人拿錢，自己學做餅乾、起司捲並製作客製化雷雕，在4次社區活動叫賣賺得約5萬元經費，存下來作為旅遊基金。
文祥國小將這個特別的畢旅照片分享在學校臉書粉絲頁，吸引許多網友回應按讚「有意義的畢旅」、「可以滋養一輩子的養分」、「超讚的教育觀念」。
2名老師帶著7名學生先從花壇火車站搭區間車到員林火車站轉搭自強號抵達台南，學生第一天在台南火車站周遭活動，第二天抵達安平、億載金城一帶，第三天則搭火車及接駁車到高雄義大世界，吳世宏擔心學生帶著行李移動不便，特地開車南下接駁行李到高雄。
學生指出，原本想在台南租借TBike移動，但因須自己拿行李箱而作罷，3天走了快5萬步，吳世宏說，7名學生租遊覽車不划算，為省錢也希望學生學習利用原有資源完成旅程，三天兩夜行程學生自己規劃，未委託旅行社，學生用雙腳踩在陌生的土地，花著自己賺來的錢，希望成為他們最好的回憶。
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