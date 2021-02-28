快訊

阿里山賞櫻破萬人！車潮綿延2公里 沿路野炊亂象叢生

趙小僑引產「正式跟寶寶說再見」 堅強曝手術台視角

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不向家人拿一毛錢 花壇文祥國小7學生叫賣籌畢旅費圓夢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化花壇文祥國小7人畢旅靠步行和大眾交通工具抵達目的地。圖／文祥國小提供
彰化花壇文祥國小7人畢旅靠步行和大眾交通工具抵達目的地。圖／文祥國小提供

彰化花壇文祥國小今年有7名畢業生，過去學校20多年未舉辦畢業旅行，直到近兩年才恢復，7人畢旅不搭遊覽車，靠著交通工具與步行省錢，3天2夜花了共約3萬5千元，經費來源除了比賽獎金，學生也花了半年時間賣餅乾、雷雕作品籌募，靠自己的努力終於在228連假前夕完成跨縣市旅遊的夢想。

彰化縣文祥國小和同安國小屬非都市小校，有學生幾乎沒有外出遠遊的經驗，畢業生對畢業旅行相當期待，文祥國小校吳世宏說，7名畢業生沒向家人拿錢，自己學做餅乾、起司捲並製作客製化雷雕，在4次社區活動叫賣賺得約5萬元經費，存下來作為旅遊基金。

文祥國小將這個特別的畢旅照片分享在學校臉書粉絲頁，吸引許多網友回應按讚「有意義的畢旅」、「可以滋養一輩子的養分」、「超讚的教育觀念」。

2名老師帶著7名學生先從花壇火車站搭區間車到員林火車站轉搭自強號抵達台南，學生第一天在台南火車站周遭活動，第二天抵達安平、億載金城一帶，第三天則搭火車及接駁車到高雄義大世界，吳世宏擔心學生帶著行李移動不便，特地開車南下接駁行李到高雄。

學生指出，原本想在台南租借TBike移動，但因須自己拿行李箱而作罷，3天走了快5萬步，吳世宏說，7名學生租遊覽車不划算，為省錢也希望學生學習利用原有資源完成旅程，三天兩夜行程學生自己規劃，未委託旅行社，學生用雙腳踩在陌生的土地，花著自己賺來的錢，希望成為他們最好的回憶。

彰化花壇文祥國小7人畢旅靠步行和大眾交通工具抵達目的地。圖／文祥國小提供
彰化花壇文祥國小7人畢旅靠步行和大眾交通工具抵達目的地。圖／文祥國小提供
彰化花壇文祥國小今年7人的畢業旅行到台南、高雄，行程是師生自行規劃。圖／文祥國小提供
彰化花壇文祥國小今年7人的畢業旅行到台南、高雄，行程是師生自行規劃。圖／文祥國小提供
彰化花壇文祥國小今年7名畢業生的畢業旅行未跟家人拿錢，靠自製餅乾、雷雕自行賺得。圖／文祥國小提供
彰化花壇文祥國小今年7名畢業生的畢業旅行未跟家人拿錢，靠自製餅乾、雷雕自行賺得。圖／文祥國小提供

火車站 畢業旅行

延伸閱讀

女友動手烤餅乾成品讓他嚇壞 全場笑翻：我家的貓也會做

最不一樣的畢旅 南女中遇上開學、學測成績公布日

彰化文德國小學生義賣募畢旅費用 開學日搭機飛澎湖圓夢

小年夜不平靜！轎車疑為閃遊覽車撞飛待轉機車 女騎士命危

相關新聞

不向家人拿一毛錢 花壇文祥國小7學生叫賣籌畢旅費圓夢

彰化花壇文祥國小今年有7名畢業生，過去學校20多年未舉辦畢業旅行，直到近兩年才恢復，7人畢旅不搭遊覽車，靠著交通工具與步...

「雄校聯社團養成實驗室」開箱！學生免費練舞練團交流

高雄市府青年局4月將於緊鄰中央公園、新堀江商圈的獨立空間，成立「雄校聯社團養成實驗室」，青年局搶先曝光部分空間，吸引高雄...

燕巢圖書館邀學童畫家鄉 製繪本有聲書「燕巢有看頭」

高雄市立圖書館燕巢分館與金山國小攜手畫家鄉，設計自然生態繪本創作系列課程，帶領學童以燕巢特殊自然景觀為發想，手繪在地泥火...

大甲國中美術班畢業展 即日起台中市港區藝術中心展出

即日起到3月28日，在台中市港區藝術中心二樓展示場辦理「任所適–大甲國中美術班第30屆畢業展」，以大甲國中美術班第30屆...

基隆輔大聖心 高中、高職部停招3年

受到少子化衝擊，基隆市輔大聖心中學的高中部及高職部，自111 學年度起全面停招3年，專心國中、國小的經營，轉型「雙語中小...

六龜新威國小慶百年 2校友接力建構圖書館回饋鄉里

高雄市六龜區新威國小創校百周年，今天舉辦運動會慶祝，全新跑道與校內圖書館也在今天落成啟用，文化部長李永得攜同立委妻子邱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。