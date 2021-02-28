「雄校聯社團養成實驗室」開箱！學生免費練舞練團交流

高雄市府青年局4月將於緊鄰中央公園、新堀江商圈的獨立空間，成立「雄校聯社團養成實驗室」，青年局搶先曝光部分空間，吸引高雄青年學生的目光，以後學生們可以在此免費練舞、練團，多了一個社團活動空間工選擇。

為讓青年學子有初步的了解，青年局先開箱「雄校聯社團養成實驗室」部分空間，包括提供媲美健身房的沐浴空間，並有交誼及小型展演空間，讓學生可跨校跨社團交流，未來還將規畫講座活動增進對表演藝術產業的認知，進行職涯探索，提高畢業後創就業競爭力。另外還會有練舞空間、吉他練習室、化妝間，及3種布景的攝影空間，供cosplay相關社團及其他表演性質社團錄製成果發表短片。

高雄市青年局長張以理表示，青年局致力為青年「增加就業」、「提升競爭力」與「建立媒合平台」，這次在交通便捷、鄰近捷運及商圈、方便學生到達的地方，成立「雄校聯社團養成實驗室」，提供學生揮灑熱情活力的練舞練團空間，營造友善學生社團跨校交流發展的空間，未來也將搭配社團活動補助計畫，打造高雄學生青年友善社團活動交流平台，強化多元就業潛能與職場競爭力。