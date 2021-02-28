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燕巢圖書館邀學童畫家鄉 製繪本有聲書「燕巢有看頭」
高雄市立圖書館燕巢分館與金山國小攜手畫家鄉，設計自然生態繪本創作系列課程，帶領學童以燕巢特殊自然景觀為發想，手繪在地泥火山、麒麟清泉、猴子坪、養女湖等風景，並利用教育部數位機會中心資源創作主題曲國、台雙語繪本有聲書。高市圖代理館長林奕成今天推薦這本「燕巢有看頭」，分享充滿在地情感、觀光導覽及童趣的教材。
燕巢圖書館長期與社區學校生活緊密連結，之前與安招國小合作出版「芭樂的滋味」鄉土教材，這次則與金山國小開辦課程，指導學生從編劇、繪圖、編曲、錄音等，耗時半年帶領小朋友創作出燕巢自然景觀雙語繪本「燕巢有看頭」。小朋友們開心地用台語唱出同名的主題曲：「食果子、拜樹頭，來去打狗的燕巢；啉泉水、思源頭，相招金山去看猴…」。
燕巢圖書館主任蔡英惠表示，志工老師洪玉蕊、劉惠蓉、郭淑玲等不辭辛勞，帶領孩子說唱畫故事。從和小朋友分享討論家鄉自然景觀、學習故事寫作、水墨畫技巧、台語錄音、主題曲教唱的過程中，可以增強孩子的語彙、語序及組織文章時間性的能力。
林奕成表示，燕巢圖書館與金山國小攜手畫家鄉繪製有聲書，不僅落實圖書館與社區生活結合的宗旨，更確實執行圖書館與學校相輔相成的寓教於樂功能。「燕巢有看頭」繪本有聲書製作出版2000本，所有經費都來自於民間贊助，將致贈全國各社區公共圖書館以及高雄市國小圖書室典藏。
小朋友們看到「燕巢有看頭」的出版，都覺得很有成就感。金山國小校長蔡佩娟說，孩子能更深度地認識這塊「生於斯長於斯」的土地，過程雖然辛苦，但成果卻是甜美幸福的。「燕巢有看頭」相關影音，也將於三月高雄市立歷史博物館策畫的「展高雄─燕巢大社特展」中展出。
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