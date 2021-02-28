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南投教育資源缺 同德高中攜手興大提升人文素養

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立中興大學法政學院與南投縣私立同德高中簽訂「雙邊合作意向書」，盼提升中學端人文素養。圖／同德高中提供
國立中興大學法政學院與南投縣私立同德高中簽訂「雙邊合作意向書」，盼提升中學端人文素養。圖／同德高中提供

南投縣教育資源不足，為彌平城鄉學習落差，私立同德高中和國立中興大學理學院科學教育中心去年簽署「科普教育合作協議」後，同德高中今指出，興大法政學院今年再與其簽訂「雙邊合作意向書」，盼提升南投中學生的人文素養水平。

同德高中指出，因瞭解南投縣科普困境，去年與興大理學院科學教育中心對接合作簽署「科普教育合作協議」，盼成為縣內科普教育平台，強化偏鄉科普，並透過彈性教學共同傳播科學教育、推廣科普活動，甚至進行研究，讓科學扎根南投。

經中興大學、同德高中透過科普教育架橋，繼去年簽訂「科普教育合作協議」，今年再針對人文教育，由興大法政學院與該高中簽署「雙邊合作意向書」，除了落實社會服務外，也希望藉此提升全南投中學生人文素養水平、縮短城鄉差距。

同德高中校長童建文今受訪表示，雙方以「多元涉獵，專業發展」為合作核心，從科普到人文教育，由大學端針對108新課綱彈性設計課程提供專業師資，並介紹大學內容、發展與願景或大學預修課程開設，協助學生及早確立升學目標。

而雙方相互支援學術研究所需師資及研究人力、共享圖書及學術資訊、網路資源，中興大學將提供同德高中學生法政及理學院主辦的營隊或培訓計劃學習等，藉此提升學生視野，強化學習成效，並協助偏鄉升學需求。

童也提到，以人文、科普等教育協議作為平台，由同德高中端整合各項教育資源，將專業課程社設計及師資等帶進南投縣，縮短城鄉差距，提高南投學子的競爭力，也期盼讓更多縣內優異學子留在南投當地就讀，積極培育更多未來台灣的人才。

國立中興大學法政學院與南投縣私立同德高中簽訂「雙邊合作意向書」，盼提升中學端人文素養。圖／同德高中提供
國立中興大學法政學院與南投縣私立同德高中簽訂「雙邊合作意向書」，盼提升中學端人文素養。圖／同德高中提供

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