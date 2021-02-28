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大甲國中美術班畢業展 即日起台中市港區藝術中心展出

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
學生楊仲宇與水彩作品「修車的人」。圖／台中市港區藝術中心提供
學生楊仲宇與水彩作品「修車的人」。圖／台中市港區藝術中心提供

即日起到3月28日，在台中市港區藝術中心二樓展示場辦理「任所適–大甲國中美術班第30屆畢業展」，以大甲國中美術班第30屆學生的畢業作品為主，包含版畫、水墨、水彩、素描、壓克力、電腦繪圖、複合媒材等多種創作形式，作品呈現出大甲國中美術班學生辛勤學藝成果。

港區藝術中心主任柯丁祺表示，台中市大甲國中是台灣發展手球運動的名校，1989年起設立的美術班來積極發掘具有藝術稟賦之學生，施予系統性的藝術教育，是台灣中部地區知名的國中美術班，為台灣的美術教育奠定良好的基礎。

大甲國中校長賴文宗表示，大甲國中這些年積極藝術教育推廣，並強調藝術對社區公共性、生活化應用的重要性，並鼓勵美術班學生積極參與各項比賽及創作活動，結合社區資源，辦理畢業美展、創意市集義賣及在地社區彩繪等活動，培養學生回饋鄉里服務精神。

策展老師翁語婕表示，這次展覽名稱「任所適」語出佛教經典「中阿含經」，學生們欲藉「任心所適」之意引申，無論遭逢何種因緣變化，皆能自在安住。

參展的作品「myself」是這次美術班畢業生的集體創作，將他們在國中階段所學到的，用特殊的技法去體現在自己的作品，並告訴大家「我們是獨一無二的自己」，用他們喜愛的興趣與事物來呈現；水彩作品「貓與植物」是王品雁偶然看到窗外的街貓，躺在都是一排的多肉植物旁邊，所以用貓慵懶的姿態，加上繽紛的顏色想要給人一種就是悠閒輕快的感覺。

台中市大甲國中第30屆美術班畢業展學生，在展覽會場向參觀的民眾導覽解說分享自己的作品。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市大甲國中第30屆美術班畢業展學生，在展覽會場向參觀的民眾導覽解說分享自己的作品。圖／台中市港區藝術中心提供

台中市 創意市集

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