野柳國小校園滿滿海洋風 學生成小小解說員

新學期開始，野柳國小校園環境很不同，身為海洋校本課程學校，校園一個角落充滿海洋元素，讓孩子們海洋學習無所不在，可以說是海洋教育不設限，也讓野柳國小每一位學生都是能介紹自己家鄉特色的小小解說員，愛家鄉、愛海洋。

野柳國小校長張錦霞說，野柳國小在109學年度受教育部邀請成為海洋教育基地，搭配校園裡近年來致力於營造海洋風的校園環境，讓海洋藝術與學生的學習在校園中每一個角落相遇，也讓海洋學習無所不在，不僅如此，也期盼透過海洋教育為孩子帶入深、廣的海洋知識，並且進一步聚焦在環境倫理與正義上面，去了解每一個生物都正在因應著海洋環境的改變，不斷的整合自身的功能才能在不斷改變的海洋環境裡去生存。

近年來野柳國小讓校園美感與學校課程結合，不論是琉璃馬賽克的地質舞臺、五彩繽紛的潮間帶生態牆、豐富館藏的漁事文化館、獨木舟水域安全區或是海洋生態展演舞台等，處處展現在地的海洋學習資源，也讓野柳國小的每一位學生都是能介紹自己家鄉特色的小小解說員。

野柳國小校長張錦霞提出，最近新北市推動4KR廁所營造，學校也邀聘俄羅斯畫家為廁所牆面進行海洋生物的彩繪，讓校園中的每一個牆面都是孩子認識自己家鄉特色的情境教材，也是孩子們的解說學習空間，在這裡進行一次又一次的有感學習，讓孩子愛家鄉、愛海洋。