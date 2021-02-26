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元宵湯圓用吸的 台南長榮女中好創意！
今天是元宵節，台南市長榮女中餐旅群科將節慶文化融入課程，教學生創作牛年造型湯圓，調出可以用吸管喝的「牛年吉祥」創意漸層飲：更以鹽水蜂炮為發想，做出麵包超人日式湯圓，象徵「一飛沖天」。
為讓學生認識元宵節，長榮女中今天對餐飲科、觀光科進行進行特色教學。校長蔡玉敏說，這兩科的課程規畫，以大台南的觀光、產業發展為導向，著重學生就業能力的養成，因台南茶飲與美食業盛行，指導老師蔡侑均以波霸奶茶、紅豆湯為發想，教學生用湯圓搞創意。
製作湯圓的材料主要為糯米粉，校方準備了天然的紅麴粉、南瓜粉、抹茶與巧克力粉，讓學生調出五顏六色的糯米糰，然後先從最簡單、大小與波霸差不多的小湯圓做起，接著展現捏麵人的功夫，做出可愛的小牛頭、麵包超人頭的造型湯圓，小牛是討個牛年吉祥，麵包超人則以元宵鹽水蜂炮為概念，象徵今年會一飛沖天。
所調製的冷飲是波霸奶茶改良版，波霸用小湯圓取代，奶茶則以抹茶和金桔柳橙汁調出漸層飲，最後再放上飄浮小牛頭湯圓，取名「牛年大吉」，可愛又討喜；而湯圓用吸的，也讓學生覺得很新鮮；熱飲則是改良日式紅豆湯圓，用麵包超人搭配紅豆湯，不僅滿足味覺、視覺，更多了童趣。
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