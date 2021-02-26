台灣文化的記憶與轉譯 台師大收錄93歲學徒兵軍旅日記

台師大今發表「台灣文化的記憶與轉譯」聯合計畫成果，其中台師大師生共口述訪談多名台籍及日籍校友，徵集650件以上相關文物，進行數位化與詮釋，更取得1945年戰亂時被徵召擔任學徒兵的校友伊藤圭典所撰寫的日記本，讓民眾一窺戰爭時期的台北高校學生如何一邊應付軍隊生活，一邊把握零散的時間學習與記錄。

台北高等學校創立於1922年，是台灣師範大學前身。台師大校長吳正己表示，過去大學端多是執行科技部、教育部計畫，近兩年發現文化部計畫的「新寶藏」，台師大在藝術文學面頗具盛名，各方結合把文化保存轉譯創新。

文化部長李永得今也出席計畫成果發表會，他致詞時表示，前瞻計畫就包含重建藝術史、國家語言發展、國家文化記憶庫、台灣文學等，台師大動員很多老師、系所協助文化部進行文化傳承工作，人才資源是最多的，台師大本身就是藝術史上的重要歷史。

文化部推動國家文化記憶庫，李永得說，台師大計畫成果已納入記憶庫，民眾可透過數位方式了解這段歷史記憶，也能再製運用，任何民眾若有再製需求可從國家記憶庫下載授權。

台師大師生共口述訪談22名台籍及日籍校友，徵集650件以上相關文物，進行數位化與詮釋，更取得1945年戰亂時被徵召擔任學徒兵的校友伊藤圭典所撰寫的日記本，並由台灣歷史研究所師生舉行讀書會，解讀全本314頁珍貴史料，讓民眾一窺戰爭時期的台北高校學生如何一邊應付軍隊生活，一邊把握零散的時間學習與記錄。

伊藤圭典今年已93歲高齡，是台北高校第21屆理甲學生，他在戰爭末期以台高學生身分被編入軍隊，度過了一段學徒兵的軍旅生活，他只短暫上課了幾個月，在七星山上固守軍事陣地，日本戰敗後，被遣送回日本，轉學到金澤第四高校，後就讀京都大學。

被譽為「台灣民主先生」的前總統李登輝，也曾就讀台北高校文科甲班。求學時期，寬闊而深厚的學養風氣成為影響李登輝校友踏上民主改革之路的關鍵。他曾說「就讀台北高校的兩年半，影響了我一生要走的路」，同儕之間的聊天話題是馬克思、歌德、康德、蘇格拉底等西方哲學家的思想，深植於台北高校的自由自治精神，引領他不斷自我探索。

這次參展計畫包含「蕉葉與木鐸：從百年學校記錄／轉譯國家與地方文化記憶」、「台灣歷史漫畫人才培訓課程」、「台灣戰後美術（1945-1987）地景政治調查研究暨學術推廣計畫」、「台灣美術通史中英文出版計畫」、「聽見1960年代的聲音」、「推動台灣文學進入美國編譯出版計畫」、「台灣文學史長編兒童繪本出版計畫」、「高級中等學校臺語教材開發」、「《荷花故事》客語知識性繪本出版」、「《富與窮 》華客語對照繪本創作」、「『唱家己的歌』台語兒童公民繪本與（微）動畫創發計畫」、「浮生群像 ：台灣歷史人物傳記資料庫」等。