結合AI互動科技 白雲國小智慧圖書館啟用

汐止區白雲國小近年朝向雲端學校發展，因校內圖書館不敷使用，所以在新北市教育局和市議員張錦豪的協助之下進行改善，今(23)日白雲國小智慧圖書館啟用，成為新北市的第二座智慧圖書館，要讓小朋友有全新的科技閱讀體驗。

白雲國小校長洪國維表示，白雲國小為額滿學校，當初規劃的圖書館空間設計偏小，所以這次改造以空間活化為主，結合學校發展資訊教育科技的成果，改造成智慧圖書館。

新北市議員張錦豪表示，圖書館改造的非常良好，結合AI科技的人臉借還書系統，讓小朋友自助借還書，觸碰螢幕的系統以後可結合上課，讓課程更多互動，將建議其他學校朝向這方面改善，讓小朋友喜歡圖書館。

圖書館全面改善，不但空間活化利用，讓藏書空間更多，整體環境也更寬敞了，讓小朋友有舒適的閱讀空間，更使用了AI人臉辨識借還書系統，小朋友只要臉部辨識即可輕鬆借還書，還有72吋觸控大螢幕的電子繪本區及投影門首，讓小朋友還沒進入圖書館便可輕鬆知道新書資訊等，將科技融入圖書館，也讓小朋友愛上圖書館。

全新的圖書館空間規劃相當有趣，可藏書可閱讀的梯形空間，讓小朋友閱讀的同時，也有了更多的互動空間，加上AI科技的導入，雲端電子繪本的利用，讓圖書館不再呆板，有更多的可能性。