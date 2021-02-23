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勞工大學課程銅板價 網路直播、空拍機課程最夯

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
去年開設「居家時尚剪髮」勞工大學課程，場場報名人數爆滿。圖／台中市勞工局提供
去年開設「居家時尚剪髮」勞工大學課程，場場報名人數爆滿。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工大學提升勞工就業競爭力，今年度持續開辦逾百門勞工職能提升課程，包括時下最夯的網路直播應用、商業攝影運用、跨平台遊戲開發設計、空拍機入門操作等創新又實用的課程，以及超過40場專題講座，即日起開放招生，設籍或工作地在台中市的勞工朋友可報名參加。

勞工局代理局長羅群穆表示，勞工大學課程類別囊括產業發展與技術提升、數位資訊應用、管理、勞動權益保障及產業、職場專業語言等，課程多元，每小時僅收費50元，勞動權益保障課程免學費。

2020年勞工大學課程及專題講座受惠民眾近4300人，其中男性學員約占33%、女性學員約占67%，並以30至44歲最多，占42%，其次為45至64歲中高齡者，占38%，可見台中市勞工大學可滿足不同年齡層的需求，是勞工朋友最佳進修管道。

羅群穆表示，今年度勞工大學預計開設逾百門課程與超過40場專題講座，除獲熱烈迴響的SolidWorks、AutoCAD、Illustrator、Python等數位資訊應用課程外，更開設新興社群媒體行銷與攝影必學的「LINE@申請應用及網路直播應用」、「攝影美學-商業攝影及運用」課程，以及「Unity跨平台遊戲開發設計」課程、「空拍機入門操作實務」等。

另外，「系統思考與問題解決實務」、由遊戲入手的「玩桌遊學人際關係與經營管理」、協助主管提升職能的「中堅幹部核心管理能力提昇」課程，都是提升職場管理能力的好選擇；「職安管理人員實務」、「認識勞工法規及勞工權益」、「新世代工會與勞動權益」等勞動權益課程，可讓勞工更了解勞動相關法規與實務，保障自身權益。

勞工局要讓更多勞工朋友就近選修與便利上課，課程多半開設於平日晚間和假日，開課地點則委由大學及工會團體等於各區辦理，讓勞工朋友依其需求選讀勞工大學課程，若符合特定資格的勞工，可享弱勢勞工補助，學費全免。

相關課程資訊可至官方網站：https://laborlearn.taichung.gov.tw/index.php

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2020年台中市勞工大學課程及專題講座受惠民眾近4300人，其中男性學員約占33%、女性學員約占67%，並以30至44歲最多占42%。圖／台中市勞工局提供
2020年台中市勞工大學課程及專題講座受惠民眾近4300人，其中男性學員約占33%、女性學員約占67%，並以30至44歲最多占42%。圖／台中市勞工局提供

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