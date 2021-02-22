連5年奪金手獎第一名 林明錚如何讓苗栗小校發光？

苗栗縣大湖農工室內空間設計科教師林明錚是去年師鐸獎得主，他為發展學校特色，培養學生創意漆作、室內空間設計，並參加全國技能競賽與全國學生藝競賽，創連五年金手獎第一名佳績，且十多年來培訓18名選手，獲得8金、3銀、2銅，總計18座金手獎肯定，也讓偏鄉學子能以金手獎第一名成績，公費赴德國進行參訪與交流。

林明錚分享，他第一次帶學生參賽，就被其他實力堅強的學校取笑，於是決心扭轉偏鄉教育。他撰寫各項競爭型計畫，10年來舉辦上百場師生專業研習，透過計畫培訓及實作，發展創意漆作課程，從彩繪校園、社區，甚至到臺鐵火車站、廟宇等場域，15年來親師生齊心努力，彩繪面積已超過3000坪，並與台中啟明學校視覺障礙及智能障礙學生一起完成校園牆面彩繪活動，讓偏鄉學生也能應用創意漆作技能去幫助更弱勢的學生。

皇天不負苦心人，大湖農工終於在民國96年打破創校82年零金紀錄，獲金手獎第一名。十多年下來，室設科年年金手獎，曾連五年獲金手獎第一名，締造全國工業類科學生技藝競賽新紀錄。

為鼓勵弱勢學生努力向學、提升學生的學習興趣與成就，教育部表示，林明錚多年來多項教育獎項獎金及校外稿費捐出，成立清獎學金，至今已逾百萬元，受惠學生也達上百人。

林明錚說，每個孩子都有與生俱來的潛力，偏鄉的孩子或許資源不如人，技職的學生可能在理論的探究會有所不及。但台灣社會需要的是多元人才，技職教育和普通高中「只是順序不同」，林明錚從實作導入理論，引導他們走出一片天，讓行行都能出狀元。