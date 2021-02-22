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同安國小種咖啡成商品 回饋贊助行善團捐血活動
彰化小校同安國小有座歷史悠久的溜滑梯舞台，歷經長時間風吹日曬受損嚴重，在經費有限下校方過去幾年將溜滑梯區域封閉，大甲媽祖員林分靈會得知學校困難，前年利用假日免費到校整修溜滑梯，師生相當感謝，今天挽起袖子將去年收成的「同安咖啡豆 」進行烘培、分裝，準備作為該會捐血活動的贈品。
今天開學日，同安國小4、5、6年級學生分工合作，先用機器烘豆，再磨成咖啡粉，依序裝進掛耳包內，最後包裝成盒，大約1個小時就完成30盒，將轉交給大甲媽祖員林分靈會。
同安國小校長施皇羽說，大甲媽祖員林分靈會前年幫學校重建校園溜滑梯舞台，將底下木板改為鋼構，現在堅固許多，會員出錢出力，提供材料、人力到校修繕，讓師生現在能有安全的活動空間，但完成之後都還沒有機會表達感謝，近日聽聞行善團將在3月7日於員林舉行捐血活動，為了吸引民眾參與在籌募相關贈品。
同安國小近年經營咖啡課程有成，還有「同安咖啡」品牌，學生從種植、烘豆到包裝都有經驗，施皇羽說，希望學生懷著感恩的心，盡己之力表達感謝，號召師生一起做咖啡掛耳包，作為對大甲媽祖員林分靈會活動的支持。
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