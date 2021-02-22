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視訊直播開學 竹北高中校長與學生表演舞龍舞獅賀新春

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
校長陳瑞榮（右二）、家長會長及學生們表演舞龍舞獅賀新春，給開學日帶來驚喜。圖／竹北高中提供
校長陳瑞榮（右二）、家長會長及學生們表演舞龍舞獅賀新春，給開學日帶來驚喜。圖／竹北高中提供

開學首日，國立竹北高中帶來另類的開學活動，因防疫取消慣例舉行的開學典禮，改採視訊直播方式辦理，讓師生透過直播一起觀賞由校長陳瑞榮、家長會長及學生們表演的舞龍舞獅賀新春，並到各班發春糖，提醒謹慎抗疫，給開學日帶來驚喜。

校長陳瑞榮與老師一早在校門口歡迎學生到校，查看量體溫各項工作準備，也請師生每日出門前自主測量體溫，並記錄於單張留存記錄，學校前後門皆架設紅外線遠距測溫儀量體溫。

因應疫情考量，開學典禮採取視訊方式進行，師長們在攝影棚現場拍攝，全校1900多名學生在教室觀看網路直播。

開學典禮以舞龍舞獅揭開序幕，學生看到校長、家長會長與學生舞龍舞獅賀新春都非常驚喜，鑼鼓喧天加上逗趣活潑的舞龍舞獅，炒熱現場氣氛，師長們發紅包互道恭喜、到班上發春糖，學生們也用國語、英語、客語、閩南語、原住民語和肢體語言，互相拜年祝賀。訓育組長李宛錚也特別撰寫友善校園活動的應景春聯宣導。

陳瑞榮表示，學生組成客家醒獅團，學生練打鼓，利用寒假期間練習，另類別出心裁的拜年方式，讓生活步調不因疫情而被打亂，也鼓勵學生在新的學期訂下努力的目標，不管考試讀書、規畫學習歷程、參加活動、參與競賽或拿證照，都要積極樂觀全力以赴。

開學首日，國立竹北高中帶來另類的開學活動，師生一起舞龍舞獅、寫春聯，並到各班發春糖。圖／竹北高中提供
開學首日，國立竹北高中帶來另類的開學活動，師生一起舞龍舞獅、寫春聯，並到各班發春糖。圖／竹北高中提供
開學首日，國立竹北高中採視訊直播方式辦理開學典禮，讓師生透過直播一起觀賞由校長陳瑞榮、家長會長及學生們表演的舞龍舞獅賀新春。圖／竹北高中提供
開學首日，國立竹北高中採視訊直播方式辦理開學典禮，讓師生透過直播一起觀賞由校長陳瑞榮、家長會長及學生們表演的舞龍舞獅賀新春。圖／竹北高中提供

拜年 疫情 直播

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