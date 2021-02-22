聽新聞
test
0:00 / 0:00
用桃園13區特色設計英語桌遊 學生：特別好玩
桃園市多位英語教師跨校合作，將13行政區的特色結合英語，設計出類似大富翁玩法的特色桌遊，深受學生喜愛。
富岡國中校長陳思嘉表示，英語特色桌遊「桃樂園Taoyuan Happyland」，將13個行政區中的著名景點、人文特色與在地美食，製作成景觀卡、特色卡、事實卡、美食卡、區長卡等5種牌卡，卡牌上有著以國中英語句型文法的題目與指示，讓學生在遊戲中能連結生活情境，她舉例，很多孩子不知道大園的特色美食是西瓜、楊梅區的地名由來是因為有很多楊梅樹，希望藉由桌遊讓學生瞭解家鄉文化。
陳思嘉說，該款桌遊去年做了220套，受教育局委託，去年10月19日與11月16日曾辦理2場教師工作坊，共有22所國中參加，每校都有拿到6套桌遊。桌遊的適合對象主要以九年級學生為主，玩法則是4至5名學生為1組，每位學生手持1個玩家公仔，答對牌卡問題越多者，可獲得越多金額的玩具鈔。
「區長卡超級難唸！」光明國中英語資優班八年級學生張芯綺說，一般桌遊不會需要唸英文，這款桌遊除了比較有教育意義外，也特別好玩，令她印象最深的是，區長卡的英文特別多，有些單字課本上是沒有的，抽到的人都要唸好久。
光明國中英語資優班九年級學生吳珮榳表示，想在遊戲中成為區長，首先要有2張同區域的卡牌，成拿到區長卡雖然很難唸，但是領得錢也比較多，一旁的老師也笑說，「付出多少也回饋多少」。
教育局長林明裕指出，桃園市今天英語發展有3個重點，包括持續推動外語教師、中文雙語老師及在地化的遊戲課程，今年預計再辦理3場工作坊，並贈送每所參與學校6套特色桌遊，逐步推廣至桃園市所有國中，希望能強化學生英語溝通力與表達力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言