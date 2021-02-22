用桃園13區特色設計英語桌遊 學生：特別好玩

桃園市多位英語教師跨校合作，將13行政區的特色結合英語，設計出類似大富翁玩法的特色桌遊，深受學生喜愛。

富岡國中校長陳思嘉表示，英語特色桌遊「桃樂園Taoyuan Happyland」，將13個行政區中的著名景點、人文特色與在地美食，製作成景觀卡、特色卡、事實卡、美食卡、區長卡等5種牌卡，卡牌上有著以國中英語句型文法的題目與指示，讓學生在遊戲中能連結生活情境，她舉例，很多孩子不知道大園的特色美食是西瓜、楊梅區的地名由來是因為有很多楊梅樹，希望藉由桌遊讓學生瞭解家鄉文化。

陳思嘉說，該款桌遊去年做了220套，受教育局委託，去年10月19日與11月16日曾辦理2場教師工作坊，共有22所國中參加，每校都有拿到6套桌遊。桌遊的適合對象主要以九年級學生為主，玩法則是4至5名學生為1組，每位學生手持1個玩家公仔，答對牌卡問題越多者，可獲得越多金額的玩具鈔。

「區長卡超級難唸！」光明國中英語資優班八年級學生張芯綺說，一般桌遊不會需要唸英文，這款桌遊除了比較有教育意義外，也特別好玩，令她印象最深的是，區長卡的英文特別多，有些單字課本上是沒有的，抽到的人都要唸好久。

光明國中英語資優班九年級學生吳珮榳表示，想在遊戲中成為區長，首先要有2張同區域的卡牌，成拿到區長卡雖然很難唸，但是領得錢也比較多，一旁的老師也笑說，「付出多少也回饋多少」。