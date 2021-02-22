女大生坐捷運被提醒拉鍊沒拉 男童家長「最好身教」用正能量暖翻眾人

一名女大生在網路論壇Dcard上分享她日前來到台北遊玩，坐捷運時遇到的暖心事蹟並以標題「希望自己以後也是這種爸媽」發文讓網友深有同感。她表示，自己坐上捷運後就開始玩手機，後來有一對三十歲左右的夫妻帶一名男童上車，期間男童大聲講話，但不是亂叫的那種，他只是想跟媽媽說話。

結果媽媽就跟他告誡，「在家裡有講過，出來外面到人多的地方，就不能大聲講話，如果有想講的事情就拉拉衣服，媽媽會蹲下來聽你說。」男童點了點頭，接著把手摀在嘴巴上開始跟媽媽竊竊私語，講到一半，男童媽媽還往她這邊看了一下，然後就跟男童說，「沒關係，去跟姐姐說，但要有禮貌哦！」

男童咚咚咚地走過來拉了女大生的衣角，同樣用手遮著嘴巴很小聲的說，「姐姐，妳褲子的拉鍊沒拉。」女大生則尷尬地笑著說「謝謝你，姐姐現在馬上拉！」

後來女大生和這一家人剛好都在蘆洲站下車，趁著爸爸帶男童去上廁所時，媽媽跑來對她說，「小姐不好意思，我小孩剛不是故意要往妳褲子拉鍊那邊看的，小孩子不懂事，希望妳沒有不舒服。」

女大生聽完超感動，覺得第一次聽到「小孩子不懂事」幾個字用得這麼恰當的，她還聽到爸爸對男童解釋，「每個人都會有不小心的時候，我們如果要提醒別人，有時候小小聲的提醒比大聲喧嘩更棒喔，哥哥你剛剛做得很好所以姐姐才會跟你說謝謝。」男童也馬上回說，「好啊，那這樣我就會聽到很多人跟我說謝謝了耶。」

網友們看完也紛紛大讚這對爸媽，「這就是家教，希望我以後也能這樣教育小孩」、「感覺男童爸媽也都是很有修養的人」、「這種家長真的難得，教得很棒」、「而且媽媽會蹲下來跟小孩說話這點也好棒」、「天啊，從頭到尾都超為別人想，好暖喔」、「好有愛的一家人。」