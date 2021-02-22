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開學日把關防疫潘孟安視察國小 護童專案同步啟動

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天上午視察東港東光國小。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安今天上午視察東港東光國小。記者陳弘逸／攝影

受疫情影響，全國各校延後開學，各校也因應防疫政策，在開學前執行消毒工作。屏東縣內高級中學以下204所學校，也如期完成消毒，屏東縣長潘孟安，今天上午前往東港鎮東光國小視察開學日的防疫整備工作。

屏東東港東光國小，目前共793名學生，共29班，另有2班附設幼兒園。

因應防疫，東光國小在學園內裝設的紅外線熱成像儀供學生進入校園時，得以有快速量測，此外，訪客進入校園除量體溫、實名登記，也要做手部消毒。

潘孟安視察學校，注重各班級儲備耳溫槍、體溫記錄表、消毒水、酒精等防疫物資的整備情況。潘也與幼兒園學童一起學習「魔法洗手歌」。

潘孟安還說，感謝各校為學生安全所付出的努力，才能如常生活、學習，但目前疫情仍為停歇，仍需做好相關防疫措施。

除防疫工作，為維護學童上下學交通安全，屏東縣政府警察局各分局，今天上午也因應開學日啟動「護童專案」結合警、交導護志工，一同到校園周邊道路，協助學童上學。

因應開學日，屏東警方同步啟動護童專案。圖／警方提供
因應開學日，屏東警方同步啟動護童專案。圖／警方提供
屏東縣長潘孟安今天上午視察東港東光國小。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安今天上午視察東港東光國小。記者陳弘逸／攝影
東港東光國小為因應開學防疫儲備防疫物資。記者陳弘逸／攝影
東港東光國小為因應開學防疫儲備防疫物資。記者陳弘逸／攝影
因應開學日，屏東警方同步啟動護童專案。圖／警方提供
因應開學日，屏東警方同步啟動護童專案。圖／警方提供
屏東縣長潘孟安今天上午視察東港東光國小。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安今天上午視察東港東光國小。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 潘孟安

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