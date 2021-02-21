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竹縣十興國小推動科技教育 參加機器人全國賽獲佳績

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北市十興國小日前代表新竹縣，參加「VEX IQ Taiwan Open」機器人全國國手選拔賽。圖／十興國小提供
新竹縣竹北市十興國小日前代表新竹縣，參加「VEX IQ Taiwan Open」機器人全國國手選拔賽。圖／十興國小提供

新竹縣竹北市十興國小日前代表新竹縣，參加「VEX IQ Taiwan Open」機器人全國國手選拔賽，在12縣市、55支隊伍中脫穎而出，勇奪全國國小組團體挑戰賽中第4名佳績；新竹縣長楊文科祝賀小選手在全國賽中優異表現，也期望各校學生持續精進。

楊文科表示，新竹縣推動學校科技教育成績有成，十興國小從VEX IQ機器人第一屆比賽，就開始投入培訓及參賽，至今第三年從未間斷，還曾代表台灣參加全球VEX IQ機器人錦標賽，和各國選手合作擴張視野，對於學涯發展十分助益。

十興國小校長徐發斌說，師生從賽前連續二周，每天超過12小時不間斷的練習，在操控默契、程式撰寫、結構調整方面努力學習，並在相互合作中，歷經發現問題、討論策略、解決問題等過程。

擔任大隊長的六年級學生黃子恆，賽前6個月開始學習機器人結構，經過賽前的密集訓練，在賽中擔任關鍵角色「操作手」與「程式手」，主要負責寫程式及操作機器人，他表示，雖然去年才開始接觸機器人，但第一次比賽，團隊就拿到不錯成績，成功突破自我極限非常有成就感。

教學團隊及家長們也看到隊員們努力學習的態度與成果，也以孩子們的表現為榮。其中一名家長指出孩子參賽後，每天都會分享賽前的訓練內容，如何改程式、寫工程筆記，以及與隊友間有趣的相處，看著孩子興致勃勃地分享，讓他們感到十分欣慰。

新竹 楊文科

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