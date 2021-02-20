聽新聞
test
0:00 / 0:00
超幸福！ 台南官田國小自種蔬果 自給無虞還供他校
台南市官田國小獲教育部午餐及校園食品輔導訪視績優學校，面積1分多地的農園，種植的水果、蔬菜可滿足該校和嘉南國小營養午餐使用。農作融入課程，學生種菜、種水果，師生還研發新品種小黃瓜與番茄，展現學習力與創造力。
校長王全興說，校內農園包含水田、旱田、空中農園、溫室農園及魚菜共生系統，面積約400坪，所種的以當令蔬菜水果為主，目前種有番茄、大頭菜、高麗菜、茄子、小黃瓜、草莓等。其中水田用來種稻，今年因缺水，改種大麥，之前收成的高麗菜有200多顆，足供師生食用。校內種有兩棵棗樹，日前採收400多顆，學生品嘗時，可看到甜美滋味中滿足的神情。
不只讓學生透過手做，學會種菜，也結合科技，透過物聯網，為魚菜共生系統、溫室農園設置自動照明、澆灌等設施，建立智慧農園。師生也一起研究並研發新品種，目前已研發成功草莓、小黃瓜新品種，展現學生探究與實作的學習力和創造力。
王全興表示，該校設有中央廚房，並供餐嘉南國小，除了魚肉外，其他蔬果食材幾乎都來自校內生產，學生從農作中知道農務的辛苦，更知珍惜食物，廚餘也特別少。他更驕傲地說，午餐喝的豆漿也是自種、自磨、自煮；而每名畢業生也都要學會烹飪，並在謝師宴料理4菜1湯感謝父母與師長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言