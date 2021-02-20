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超幸福！ 台南官田國小自種蔬果 自給無虞還供他校

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市官田國小闢溫室農園，種植草莓。圖／官田國小提供
台南市官田國小闢溫室農園，種植草莓。圖／官田國小提供

台南市官田國小獲教育部午餐及校園食品輔導訪視績優學校，面積1分多地的農園，種植的水果、蔬菜可滿足該校和嘉南國小營養午餐使用。農作融入課程，學生種菜、種水果，師生還研發新品種小黃瓜與番茄，展現學習力與創造力。

校長王全興說，校內農園包含水田、旱田、空中農園、溫室農園及魚菜共生系統，面積約400坪，所種的以當令蔬菜水果為主，目前種有番茄、大頭菜、高麗菜、茄子、小黃瓜、草莓等。其中水田用來種稻，今年因缺水，改種大麥，之前收成的高麗菜有200多顆，足供師生食用。校內種有兩棵棗樹，日前採收400多顆，學生品嘗時，可看到甜美滋味中滿足的神情。

不只讓學生透過手做，學會種菜，也結合科技，透過物聯網，為魚菜共生系統、溫室農園設置自動照明、澆灌等設施，建立智慧農園。師生也一起研究並研發新品種，目前已研發成功草莓、小黃瓜新品種，展現學生探究與實作的學習力和創造力。

王全興表示，該校設有中央廚房，並供餐嘉南國小，除了魚肉外，其他蔬果食材幾乎都來自校內生產，學生從農作中知道農務的辛苦，更知珍惜食物，廚餘也特別少。他更驕傲地說，午餐喝的豆漿也是自種、自磨、自煮；而每名畢業生也都要學會烹飪，並在謝師宴料理4菜1湯感謝父母與師長。

台南市官田國小收成高麗菜，學生歡喜又超有成就感。圖／官田國小提供
台南市官田國小收成高麗菜，學生歡喜又超有成就感。圖／官田國小提供
台南市官田國小自種蔬果，學生收成蘿蔔。圖／官田國小提供
台南市官田國小自種蔬果，學生收成蘿蔔。圖／官田國小提供

高麗菜 教育部

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